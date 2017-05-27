Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» в финале Кубка Германии
Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» в финале Кубка Германии.
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Встреча проходила в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «шмелей».
На 8-й минуте Лукаш Пищек сыграл на край штрафной на Усмана Дембеле, который ушёл от Хесуса Вальехо и пробил под перекладину. На исходе получаса игры Мият Гачинович через центр сделал проникающий пас на Анте Ребича, который, избежав офсайда, вышел один на один с Романом Бюрки и послал мяч в дальний угол.
В середине второго тайма Рафаэль Геррейро забросил мяч в штрафную на Кристиана Пулишича, который пробросил мяч мимо вышедшего из ворот Лукаша Градецки, подставившись под фол.
«Боруссия» Д выиграла Кубок Германии в 4-й раз, «шмели» не побеждали в этом турнире с 2012 года. У «Айнтрахта» также четыре победы, а лидером остается «Бавария» (18).
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