Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» в финале Кубка Германии.

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «шмелей».

На 8-й минуте Лукаш Пищек сыграл на край штрафной на Усмана Дембеле, который ушёл от Хесуса Вальехо и пробил под перекладину. На исходе получаса игры Мият Гачинович через центр сделал проникающий пас на Анте Ребича, который, избежав офсайда, вышел один на один с Романом Бюрки и послал мяч в дальний угол.

В середине второго тайма Рафаэль Геррейро забросил мяч в штрафную на Кристиана Пулишича, который пробросил мяч мимо вышедшего из ворот Лукаша Градецки, подставившись под фол. Пьер-Эмерик Обамейянг черпачком реализовал пенальти, перехитрив голкипера, который упал в угол.

«Боруссия» Д выиграла Кубок Германии в 4-й раз, «шмели» не побеждали в этом турнире с 2012 года. У «Айнтрахта» также четыре победы, а лидером остается «Бавария» (18).