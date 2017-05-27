Венгер и «Арсенал»: кубковые легенды
В фантастическом по красоте и драматизму финале «Арсенал» взял верх над «Челси».
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Видимо, что-то случилось...
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АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ — 2:1 (1:0)
Голы: Санчес, 4 (1:0). Диегу Коста, 76 (1:1). Рэмси, 79 (2:1).
«Арсенал» (Лондон): Оспина, Монреаль, Мертесакер, Холдинг, Бельерин, Джака, Рэмси,
«Челси» (Лондон): Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес, Матич (Фабрегас, 61), Канте, Алонсо, Педро (Виллиан, 72), Диегу Коста (Батшуайи, 88), Азар.
Предупреждения: Рэмси, 9. Холдинг, 53. Мозес, 57. Канте, 59. Джака, 81. Кокелен, 83.
Удаление: Мозес, 68.
Судья: Тэйлор.
27 мая. Лондон. Стадион «Уэмбли».
В последние годы Кубок — отдушина «Арсенала». За четыре года «канониры» выиграли его в третий раз, доведя общее число трофеев до тринадцати. Семь из них завоеваны в эпоху Арсена Венгера. И обе цифры — рекорды старейшего турнира мирового футбола. Если вспомнить, что Джордж Рэмзи выиграл свои шесть тренерских кубков в начале прошлого века, субботний успех автоматически перевел Венгера в ранг легенд. Хотя, по непрерывному стажу в одной команде тому же Рэмзи Арсен в подметки не годится, ведь шотландец рулил «Астон Виллой» немыслимые не только по современным меркам 42 года.
«Арсенал» вошел в историю и в момент стартового свистка, которому предшествовали минута молчания в память жертв манчестерского теракта и возложение памятных венков принцем Уильямом. Для будущего победителя это был опять же рекордный двадцатый финал. Шесть последних выиграны, причем отсчет уникальной серии начался в 2002-м в единственном до сегодняшнего дня решающем сражении с «Челси». Тогда еще молодой Терри так же сидел на скамейке «синих», а потом стал свидетелем двух голов соперника, выйдя на замену сразу после перерыва. Наверное, в случае
Работой, впрочем, в дебюте нагрузили не немецкого ветерана, а его коллег по амплуа в синей форме. Те вроде бы поймали в офсайдную ловушку Рэмси. Соответствующая отмашку помощник судьи сделал, хотя валлиец из штрафной выбегал, и Алексис Санчес все сделал самостоятельно. Выиграл единоборство у Канте, пробросил мяч в штрафную и низом пустил мяч мимо Куртуа. Точку в эпизоде поставила дискуссия Энтони Тэйлора со своим ассистентом, по итогам которой главный арбитр указал на центр. Вопросы, впрочем, остались, потому что чилиец, пусть и невольно, подыграл себе рукой.
В
Оспину после редкого просчета обороны «канониров» не выручил никто, и Диегу Косту вратарю пришлось останавливать ценой легкого нокдауна. Этот эпизод напомнил, как опасно транжирить моменты с таким соперником, как «Челси». Тем более, «синие» с каждой минутой усиливали давление, до максимума оно добралось уже после перерыва. Игроки «Арсенала»
Главными действующими лицами в
Этот эпизод, казалось, дал «Арсеналу» возможность вести игру по своему сценарию. Но только казалось. Вроде бы увязший в чужой обороне Диегу Коста грудью подработал мяч в единоборстве с Холдингом и при помощи рикошета от Мертесакера сравнял счет. Венгер хотел победить и сразу поднял со скамейки Жиру. А тому хватило 38 секунд (!) и единственного касания, чтобы выполнить идеальный навес в свободную зону, куда при попустительстве Давида Луиза ворвался не имевший права промахнуться специалист по кубковым голам Рэмси.
Концовка получилась такой же сумасшедшей. Оспина не позволил Косте оформить дубль. Езил с нескольких метров попал в штангу. Давид Луиз побежал в нападение. «Уэмбли» заслуживал сравнения с кипящим котлом, в котором кулинар Венгер изготовил очередное эксклюзивное блюдо. Вы все еще хотите, чтобы он ушел?!
ЦИФРЫ ФИНАЛА
2 победных гола в финалах забил Аарон Рэмси, три года назад решивший судьбу игры с «Халл Сити».
2 раза в 12 матчах «Арсенал» проигрывал кубковые финалы, открывая счет. В последний раз такое случалось в 2001 году в поединке с «Ливерпулем».
5 матчей подряд впервые в своей английской карьере поражает ворота Алексис Санчес.
5-м футболистом, удаленным в финальном матче, стал Виктор Мозес.
5 лет игроки «Арсенала» не забивали 30 и более мячей за сезон. Предшественником Санчеса был Робин ван Перси.
7 голов в пяти последних матчах на «Уэмбли» за клуб и сборную забил Санчес.
22 мяча — лучший сезонный результат Диегу Косты в составе «Челси».
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