Венгер и «Арсенал»: кубковые легенды

АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ — 2:1 (1:0)

Голы: Санчес, 4 (1:0). Диегу Коста, 76 (1:1). Рэмси, 79 (2:1).

«Арсенал» (Лондон): Оспина, Монреаль, Мертесакер, Холдинг, Бельерин, Джака, Рэмси, Окслейд-Чемберлен (Кокелен, 82), Санчес (Эль-Ненни, 90+3), Уэлбек (Жиру, 78), Езил.

«Челси» (Лондон): Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес, Матич (Фабрегас, 61), Канте, Алонсо, Педро (Виллиан, 72), Диегу Коста (Батшуайи, 88), Азар.

Предупреждения: Рэмси, 9. Холдинг, 53. Мозес, 57. Канте, 59. Джака, 81. Кокелен, 83.

Удаление: Мозес, 68.

Судья: Тэйлор.

27 мая. Лондон. Стадион «Уэмбли».

В последние годы Кубок — отдушина «Арсенала». За четыре года «канониры» выиграли его в третий раз, доведя общее число трофеев до тринадцати. Семь из них завоеваны в эпоху Арсена Венгера. И обе цифры — рекорды старейшего турнира мирового футбола. Если вспомнить, что Джордж Рэмзи выиграл свои шесть тренерских кубков в начале прошлого века, субботний успех автоматически перевел Венгера в ранг легенд. Хотя, по непрерывному стажу в одной команде тому же Рэмзи Арсен в подметки не годится, ведь шотландец рулил «Астон Виллой» немыслимые не только по современным меркам 42 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">2017. <a href="https://t.co/JqM0nBqnRl">pic.twitter.com/JqM0nBqnRl</a></p>— B/R Football (@brfootball) <a href="https://twitter.com/brfootball/status/868534677027663876">27 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Арсенал» вошел в историю и в момент стартового свистка, которому предшествовали минута молчания в память жертв манчестерского теракта и возложение памятных венков принцем Уильямом. Для будущего победителя это был опять же рекордный двадцатый финал. Шесть последних выиграны, причем отсчет уникальной серии начался в 2002-м в единственном до сегодняшнего дня решающем сражении с «Челси». Тогда еще молодой Терри так же сидел на скамейке «синих», а потом стал свидетелем двух голов соперника, выйдя на замену сразу после перерыва. Наверное, в случае форс-мажора Джон оказался бы сегодня в «старте», однако у Антонио Конте не было проблем в обороне, тогда как Венгеру в связи с дисквалификацией Косьельни пришлось после более чем годичной паузы в 392 дня сделать ставку на Мертесакера.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">90,000 football fans. Together.<a href="https://twitter.com/hashtag/WeStandTogether?src=hash">#WeStandTogether</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FACupFinal?src=hash">#FACupFinal</a> <a href="https://t.co/uSEJhop6cZ">https://t.co/uSEJhop6cZ</a> <a href="https://t.co/Di4Uz99E7u">pic.twitter.com/Di4Uz99E7u</a></p>— Match of the Day (@BBCMOTD) <a href="https://twitter.com/BBCMOTD/status/868514661452443648">27 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Работой, впрочем, в дебюте нагрузили не немецкого ветерана, а его коллег по амплуа в синей форме. Те вроде бы поймали в офсайдную ловушку Рэмси. Соответствующая отмашку помощник судьи сделал, хотя валлиец из штрафной выбегал, и Алексис Санчес все сделал самостоятельно. Выиграл единоборство у Канте, пробросил мяч в штрафную и низом пустил мяч мимо Куртуа. Точку в эпизоде поставила дискуссия Энтони Тэйлора со своим ассистентом, по итогам которой главный арбитр указал на центр. Вопросы, впрочем, остались, потому что чилиец, пусть и невольно, подыграл себе рукой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">And now they need to keep him. ? <a href="https://t.co/DXeCQp9r99">pic.twitter.com/DXeCQp9r99</a></p>— B/R Football (@brfootball) <a href="https://twitter.com/brfootball/status/868519683284230145">27 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В кои-то веки игравшие с тремя центральными защитниками «канониры» вылетали в контратаки на космических скоростях. Словно сейчас не последний день изнурительного английского сезона. Детальное описание стопроцентных голевых моментов у ворот Куртуа заняло бы пару-тройку абзацев. Ограничимся констатацией попадания Уэлбека в штангу в комплекте с несостоявшимся добиванием Рэмси, а также двух выносов мяча с линии пустых ворот. Оба раза своего голкипера страховал Кэйхилл.

Оспину после редкого просчета обороны «канониров» не выручил никто, и Диегу Косту вратарю пришлось останавливать ценой легкого нокдауна. Этот эпизод напомнил, как опасно транжирить моменты с таким соперником, как «Челси». Тем более, «синие» с каждой минутой усиливали давление, до максимума оно добралось уже после перерыва. Игроки «Арсенала» по-прежнему выбегали в контратаки, только эти выпады можно было легко пересчитать по пальцам одной руки. Но и этого хватило бы, не загуби Бельерин гениальную передачу Езила.

Главными действующими лицами в красно-белой команде стали несколько раз выручивший Оспина и действовавший порой как классический либеро из футбола 80-х Мертесакер. Конте постарался добавить игре креатива, заменив Матича на Фабрегаса. Это, правда, ослабило прессинг в исполнении «Челси», благодаря чему арсенальцам стало чуть проще контролировать мяч. Настолько, что Куртуа пришлось спасать после атаки Бельерина, а Мозес в противоположной штрафной не придумал ничего лучше, чем исполнить откровенный нырок. Прямо на глазах Тэйлора, который достал из кармана желтую карточку, ставшую для нигерийца второй.

Этот эпизод, казалось, дал «Арсеналу» возможность вести игру по своему сценарию. Но только казалось. Вроде бы увязший в чужой обороне Диегу Коста грудью подработал мяч в единоборстве с Холдингом и при помощи рикошета от Мертесакера сравнял счет. Венгер хотел победить и сразу поднял со скамейки Жиру. А тому хватило 38 секунд (!) и единственного касания, чтобы выполнить идеальный навес в свободную зону, куда при попустительстве Давида Луиза ворвался не имевший права промахнуться специалист по кубковым голам Рэмси.

Концовка получилась такой же сумасшедшей. Оспина не позволил Косте оформить дубль. Езил с нескольких метров попал в штангу. Давид Луиз побежал в нападение. «Уэмбли» заслуживал сравнения с кипящим котлом, в котором кулинар Венгер изготовил очередное эксклюзивное блюдо. Вы все еще хотите, чтобы он ушел?!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">When you've just won the <a href="https://twitter.com/EmiratesFACup">@EmiratesFACup</a> for a record 13th time ?<a href="https://twitter.com/hashtag/WeAreTheArsenal?src=hash">#WeAreTheArsenal</a> ? <a href="https://t.co/ycuX52GtxF">pic.twitter.com/ycuX52GtxF</a></p>— Arsenal FC (@Arsenal) <a href="https://twitter.com/Arsenal/status/868535484162555905">27 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ ФИНАЛА

2 победных гола в финалах забил Аарон Рэмси, три года назад решивший судьбу игры с «Халл Сити».

2 раза в 12 матчах «Арсенал» проигрывал кубковые финалы, открывая счет. В последний раз такое случалось в 2001 году в поединке с «Ливерпулем».

5 матчей подряд впервые в своей английской карьере поражает ворота Алексис Санчес.

5-м футболистом, удаленным в финальном матче, стал Виктор Мозес.

5 лет игроки «Арсенала» не забивали 30 и более мячей за сезон. Предшественником Санчеса был Робин ван Перси.

7 голов в пяти последних матчах на «Уэмбли» за клуб и сборную забил Санчес.

22 мяча — лучший сезонный результат Диегу Косты в составе «Челси».