«Ювентус» победил «Болонью» в последнем туре чемпионата Италии

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Встреча, прошедшая в субботу в Болонье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «старой синьоры». В составе хозяев отличился Сафир Тайдер (52-я минута). У гостей голы забили Пауло Дибала (70) и Мойзе Кин (90+4).

«Ювентус» набрал 91 очко. «Болонья» с 41 баллом занимает 15-е место.

В другом матче дня «Аталанта» победила дома «Кьево» со счетом 1:0. Клуб из Бергамо набрал 72 очка и вышел на 4-е место в чемпионате, обойдя «Лацио», который, правда, свой матч 38-го тура еще не провел. Веронская команда с 43 очками стала 14-й.