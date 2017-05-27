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27 мая 2017, 22:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ювентус» победил «Болонью» в последнем туре чемпионата Италии

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт. Туринский «Ювентус», досрочно оформивший чемпионский титул в серии А в нынешнем сезоне, обыграл «Болонью» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии по футболу.

Туринский <span class=error>Ювентус</span> досрочно оформивший чемпионский титул в серии А в нынешнем сезоне обыграл Болонью в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Болонье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «старой синьоры». В составе хозяев отличился Сафир Тайдер (52-я минута). У гостей голы забили Пауло Дибала (70) и Мойзе Кин (90+4).

«Ювентус» набрал 91 очко. «Болонья» с 41 баллом занимает 15-е место.

В другом матче дня «Аталанта» победила дома «Кьево» со счетом 1:0. Клуб из Бергамо набрал 72 очка и вышел на 4-е место в чемпионате, обойдя «Лацио», который, правда, свой матч 38-го тура еще не провел. Веронская команда с 43 очками стала 14-й.

27.05.2017 19:00 основной раунд: 38-й тур Renato Dall'Ara
Болонья 1:2 Ювентус
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Роберто Донадони Массимилиано Аллегри
Голы
52′ Сафир Таидер (О. Оквонково) 8
21 Пауло Дибала 70′
34 Мойзе Кин (М. Пьянич) 90+4′
Составы
Анжелу Да Коста 1
Ибраима Мбай 15
90+1′ Даниэле Гастальделло 28
Василис Торосидис 35
65′ Федерико Вивиани 6
Сафир Таидер 8
Маттиа Дестро 10
82′ Орджи Оквонково 30
75′ Эмиль Крафт 4
Бруно Петкович 21
85′ Эрик Пульгар 5
Адам Надь 16
68′ Ладислав Крейчи 11
Адам Масина 25
32 Эмиль Аудеро
4 Мехди Бенатиа
15 Андреа Барцальи
26 Штефан Лихтштайнер
7 Хуан Куадрадо 79′
22 Квадво Асамоа
27 Стефано Стураро
9 Гонсало Игуаин
6 Сами Хедира 59′
17 Марио Манджукич
8 Клаудио Маркизио 56′
5 Миралем Пьянич
21 Пауло Дибала 79′
34 Мойзе Кин
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 17
2 Удары в створ 7
3 Угловые 10
17 Фолы 8
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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