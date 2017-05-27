«Ювентус» победил «Болонью» в последнем туре чемпионата Италии
МОСКВА, 27 мая —
Р-Спорт. Туринский «Ювентус», досрочно оформивший чемпионский титул в серии А в нынешнем сезоне, обыграл «Болонью» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в субботу в Болонье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «старой синьоры». В составе хозяев отличился Сафир Тайдер (52-я минута). У гостей голы забили Пауло Дибала (70) и Мойзе Кин (90+4).
«Ювентус» набрал 91 очко. «Болонья» с 41 баллом занимает 15-е место.
В другом матче дня «Аталанта» победила дома «Кьево» со счетом 1:0. Клуб из Бергамо набрал 72 очка и вышел на 4-е место в чемпионате, обойдя «Лацио», который, правда, свой матч 38-го тура еще не провел. Веронская команда с 43 очками стала 14-й.
Главные тренеры
|Роберто Донадони
|Массимилиано Аллегри
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|10
|17
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Маурицио Мариани (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter