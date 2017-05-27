«Арсенал» победил «Челси» и в рекордный 13-й раз стал обладателем Кубка Англии

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Встреча, прошедшая в субботу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. В составе «Арсенала» голы забили Алексис Санчес (4-я минута) и Арон Рэмзи (79). У «Челси» отличился Диего Коста (76). На 68-й минуте команда Антонио Конте осталось вдесятером после удаления Виктора Мозеса.

«Арсенал» стал победителем Кубка Англии в рекордный 13-й раз в истории. Ранее «канониры» делили первенство по количеству данных трофеев с «Манчестер Юнайтед».