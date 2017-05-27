«Селтик» оформил требл в Шотландии, выиграв у «Абердина» в финале Кубка страны

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Встреча проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счётом 2:1.

«Абердин» открыл счёт на 9-й минуте после точного удара Джонни Хейза, однако «кельты» сравняли уже через две минуты благодаря голу Стюарта Армстронга. Решающий гол «Селтик» забил на второй компенсированной минуте матча — отличился Томас Рогич.

Таким образом, «Селтик» выиграл Кубок Шотландии в 37-й раз. Для клуба этот трофей стал третьим в сезоне-2016/17. Ранее «Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги и чемпионат страны.

В свою очередь, «Абердин» уступил «Селтику» не только в финале Кубка страны, но и в решающем матче Кубка лиги. А в чемпионате Шотландии команда заняла второе место после «кельтов».

Кубок Шотландии, финал

«Селтик» — «Абердин» — 2:1 (1:1).

Голы: Хейз, 9 (0:1); Армстронг, 11 (1:1); Рогич, 90+2 (2:1).