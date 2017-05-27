«Днепр» вылетел из украинской Премьер-лиги
«Днепр» проиграл «Ворскле» (0:1) в матче 9-го тура
плей-офф за право остаться в украинской Премьер-лиге и вылетел из высшего дивизиона.
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На 49-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник Вячеслав Шарпар.
В параллельном матче 9-го тура «Карпаты» со счётом 1:0 обыграли «Волынь» и за один матч до конца чемпионата обеспечили себе выживание, оторвавшись от «Днепра» на пять очков.
В нынешнем сезоне за долги перед бывшими игроками и тренерами с «Днепра» было снято 15 очков. Это первый вылет из чемпионата Украины в истории команды. «Днепр» — двукратный серебряный призёр чемпионата Украины и семикратный обладатель бронзы. В 2015 году днепровский клуб играл в финале Лиги Европы.
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