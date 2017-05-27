Команда Витселя одержала победу в Тяньцзиньском дерби
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» в матче 11-го тура чемпионата Китая обыграл «Тяньцзинь Тэда» со счетом 3:0.
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Дублем отметился Далунь Чжэн, еще один гол на счету Алешандру Пато.
«Тяньцзинь Цюанзянь» набрал 16 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата Китая. «Тяньцзинь Тэда» с 10 баллами идет на 12-м месте.
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