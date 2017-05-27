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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29889755/
27 мая 2017, 17:38 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Команда Хусти проиграла клубу Лавесси и Пеллегрини

«Чанчунь Ятай» в матче 11-го тура чемпионата Китая проиграл «Хэбэй Чайна Форчун» со счетом 1:2.

<span class=error>Чанчунь</span> <span class=error>Ятай</span> в матче 11-го тура чемпионата Китая проиграл Хэбэй <span class=error>Чайна</span> <span class=error>Форчун</span> со счетом 1:2. Увеличить
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В составе «Чанчуня» отличился Лун Тань, у хозяев по голу забили Эсекьель Лавесси и Дун Сюэшэн.

Победа позволила «Хэбэй Чайна Фочун» набрать 22 очка и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Китая. На втором с 26 баллами идет «Шанхай СИПГ», лидирует «Гуанчжоу Эвергранд», в активе которого 28 баллов. «Чанчунь Ятай» с восемью очками занимает четырнадцатое место.
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