Команда Хусти проиграла клубу Лавесси и Пеллегрини
«Чанчунь Ятай» в матче 11-го тура чемпионата Китая проиграл «Хэбэй Чайна Форчун» со счетом 1:2.
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В составе «Чанчуня» отличился Лун Тань, у хозяев по голу забили Эсекьель Лавесси и Дун Сюэшэн.
Победа позволила «Хэбэй Чайна Фочун» набрать 22 очка и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Китая. На втором с 26 баллами идет «Шанхай СИПГ», лидирует «Гуанчжоу Эвергранд», в активе которого 28 баллов. «Чанчунь Ятай» с восемью очками занимает четырнадцатое место.
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