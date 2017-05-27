Гол Халка помог «Шанхай СИПГ» разгромить «Бэйцзин Гоань»
В матче 11-го тура чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» принимал на своём поле «Бэйцзин Гоань».
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Встреча проходила на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей по дублю на свой счёт записали Вэй
«Шанхай СИПГ» (26 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Китая, «Бэйцзин Гоань» находится на седьмой строчке.
В других матчах дня, которые проходили параллельном, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на своём поле со счётом 3:0 разгромил «Тяньцзинь Тэда», а «Хэбэй Чайна Форчун» в родных победил «Чанчунь Ятай» — 2:1.
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