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27 мая 2017, 17:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Халка помог «Шанхай СИПГ» разгромить «Бэйцзин Гоань»

В матче 11-го тура чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» принимал на своём поле «Бэйцзин Гоань».

В матче 11-го тура чемпионата Китая Шанхай <span class=error>СИПГ</span> принимал на своём поле Бэйцзин <span class=error>Гоань</span>. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Вэй Ши-Хао и У Лэй, а ещё один мяч забил бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк. За «Бэйцзин Гоань» турецкий форвард Бурак Йилмаз.

«Шанхай СИПГ» (26 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Китая, «Бэйцзин Гоань» находится на седьмой строчке.

В других матчах дня, которые проходили параллельном, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на своём поле со счётом 3:0 разгромил «Тяньцзинь Тэда», а «Хэбэй Чайна Форчун» в родных победил «Чанчунь Ятай» — 2:1.
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