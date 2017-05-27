Силва возглавил «Уотфорд» вместо Слуцкого

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Контракт с 39-летним специалистом рассчитан на два года. Ранее Силва покинул пост наставника «Халл Сити».

В минувшем сезоне «Уотфорд» возглавлял итальянец Вальтер Маццарри. Команда под его руководством заняла 17-е место в чемпионате Англии. Напомним, что, по информации СМИ, также в число претендентов на пост главного тренера «Уотфорда» входил бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.