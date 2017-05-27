«Барселона» проводит Луиса Энрике в финале Кубка Испании против «Алавеса»

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«Арсенал» — «Челси» (19.30 мск).

Из всех топ-чемпионатов Европы только в Англии в финале Кубка страны встретятся два гранда — лондонские «Челси» и «Арсенал». 190-е дерби — отличный способ решить, кто сильнее в данном сезоне, ведь в завершившемся розыгрыше чемпионата команды обменялись домашними победами, причем практически с одинаковым счетом. Подопечные Арсена Венгера разнесли «аристократов» (3:0) благодаря голам Алексиса Санчеса, Месута Озила и Тео Уолкотта, добившись первой победы над «Челси» за последние 12 матчей. «Синие» же проявили ответную «любезность» и победили на своем поле со счетом 3:1 — отличились Эден Азар, Сеск Фабрегас и Маркос Алонсо, гол престижа за «канониров» провел Оливье Жиру.

Для «Арсенала» этот матч будет возможностью оправдаться перед фанатами за то, что он впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов. В 38 туре АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро» (3:0) и окончательно обеспечил себе четвертую строчку чемпионата, оставив «канониров» всего в одном балле позади.

А «Челси» постарается не упустить шанс оформить «золотой дубль», которого в Англии не случалось с сезона 2009/10, когда те же «аристократы» под руководством Карло Анчелотти добились победы и в чемпионате, и в Кубке страны.

«Арсенал» праздновал триумф в Кубке не так давно, причем два раза подряд — в 2014 и 2015 годах, однако «синих» это не пугает. Главный тренер «Челси» Антонио Конте в интервью официальному сайту клуба призвал своих подопечных завершить сезон на высокой ноте: «Мы решили, что должны закончить этот сезон, сделав его потрясающим, и есть только один путь добиться этого — победить, праздновать, пить шампанское. Я не курю, но могу и не отказаться от сигары, если мы победим! Я готов сделать это!.

«Айнтрахт» — «Боруссия» (Дортмунд) (21.00 мск).

В Германии пара финалистов Кубка страны получилась более неожиданной, чем в Англии, хотя бы потому, что среди них не оказалось монолитной «Баварии», которая одержала победу в турнире в прошлом году.

«Рекордмайстер» сложил свои чемпионские полномочия на стадии полуфинала, пропустив от дортмундской «Боруссии» два мяча за пять минут, что позволило «шмелям» сделать счет 3:2 в их пользу. Игра так и закончилась, и подопечные Томаса Тухеля в четвертый раз подряд вышли в финал Кубка страны, добившись рекорда в Бундеслиге по этому показателю.

«Айнтрахт» оказался в финале гораздо менее захватывающим путем, одолев по пенальти другую «Боруссию» — менхенгладбахскую. Однако для команды с 11-й строчки турнирной таблицы это является достижением космического масштаба, тем более что в случае победы франкфуртская команда порадует себя еще одним чудом — попаданием в Лигу Европы.

Ранее коллективы встречались в Кубке Германии четыре раза, и по выигранным противостояниям у них равенство: первые два матча остались за «Айнтрахтом» (6:2, 3:1), а последние две встречи — за «Боруссей» (2:1 и 1:0).

Накануне матча Тухель признался, что до сих вспоминает нелегкий путь к финалу Кубка, и выразил надежду, что накопленный опыт поможет его команде победить. «У меня идут мурашки по коже, когда я смотрю на наш путь к финалу. Мы в последние недели время от времени прокручивали в голове эти матчи, некоторые из которых получились просто потрясающими — с «Баварией», «Гертой»… Теперь «Боруссия» в финале и хочет выиграть трофей, — приводит слова специалиста Goal. — Мы уже играли в финале Кубка Германии, это дает команде определенное спокойствие, но соперник по решающему матчу силен. Нам точно будет тяжело, ведь «Айнтрахт» отлично готов физически.

«Барселона» — «Алавес» (22.30 мск).

В Испании пара финала тоже сложилась наполовину нетипичная: на съедение голодной до трофеев «Барселоне» попался новичок Примеры «Алавес». Однако не стоит спешить с «похоронами» андердога: баски уже побеждали каталонцев в этом сезоне в рамках чемпионата (2:1), причем они сделали это на «Камп Ноу».

К тому же, над подопечными Маурисио Пеллегрино не будет довлеть бремя ответственности и завышенных ожиданий — в отличие от команды Луиса Энрике, которая не имеет права уступать хотя бы потому, что борьба в чемпионстве оказалась проиграна злейшему противнику «Реалу», а из Лиги чемпионов «блауграна» вылетела с разгромным счетом 0:3, что изрядно расстроило фанатов. Теперь «Барселоне» необходимо восстанавливать свое реноме, и хоть Кубок страны не является очень важным трофеем, но победа в нем может немного сгладить впечатление от слабого сезона каталонцев.

Наставник каталонцев Энрике в преддверии своего последнего матча на посту рулевого «Барселоны» выглядел посвежевшим и отшутивался перед журналистами. «Я хотел отдохнуть год, но вполне могу вернуться к работе уже в этом июле и преподнести сюрприз. Кое-кто может и инфаркт получить из-за этого. Я молод, красив и приятен. Почему бы не вернуться к тренерской деятельности? Говорят, что я постарел на этом посту. Но я не хочу говорить о других. Об их лишних килограммах и прочем, — цитирует испанского специалиста Marca.

Второй голкипер каталонцев Яспер Силлессен, который защищает ворота команды в Кубке страны, заявил, что «Барселона» хочет красиво проводить Энрике с поста: «Хочу сыграть против «Алавеса» снова, потому что мы проиграли им всего через полторы недели после моего приезда сюда. Я хочу получить второй шанс. Они доказали, что являются организованной командой. Они испытывают огромное давление, ведь это их первый финал, тогда как у «Барселоны» больше опыта. Мы хотим победить, чтобы достойно проводить Луиса Энрике.

«Анже» — «ПСЖ» (22.00 мск).

Во Франции сложилась до боли знакомая «Барселоне» ситуация: монолитный гранд «Пари Сен-Жермен», неожиданно проигравший в борьбе за чемпионство страны «Монако», вынужден оправдываться перед разъяренной торсидой, и лучший способ это сделать — победить в Кубке страны. Тем более что первая часть мести уже завершена: на стадии полуфинала тот же «Монако» был разгромлен подопечными Унаи Эмери со счетом 5:0.

В соперники «ПСЖ» достался «Анже» с 12-й строчки турнирной таблицы. На пути к финалу клуб из одноименного города одолел «Бордо» (шестое место Лиги 1) и «Генгам» (10-е), что для его уровня является настоящим успехом.

В преддверии поединка Эмери отметил важность предстоящего поединка необходимостью наверстывать отставание по трофеям, а также заверил, что его команда находится в своем самом боевом состоянии. «Мы сосредоточены на этом финале. Это хороший вызов для нас, потому что это 100-й розыгрыш Кубка Франции. У нас не так много титулов, как, например, у «Марселя», что делает этот финал еще более важным. На протяжении этой недели я видел, что мои игроки максимально сконцентрированы. Все они хотят завершить сезон выигрышем трофея. Мы уважаем «Анже», они провели хороший сезон и заслужили свое место в финале. В субботу будет очень важный и особенный день. Мы будем играть на полном стадионе с невероятной атмосферой.