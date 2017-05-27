Болельщики «Витебска» пострадали от обрушения заграждения
После матча 10-го тура чемпионата Белоруссии «Витебск» — БАТЭ (1:0) на стадионе обрушилось ограждение с болельщиками, сообщает «Белновости».
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Видимо, что-то случилось...
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Подопечные Сергея Ясинского после победы над действующим чемпионом подошли к сектору, и болельщики ринулись к своим любимцам.
Ограждение не выдержало такой нагрузки и рухнуло вместе с людьми. Высота падения составила примерно 1,5 метра. Травмы получили 8 человек, из которых двое были госпитализированы.
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