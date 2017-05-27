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27 мая 2017, 13:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Гол Рамиреса помог «Цзянсу Сунин» сыграть вничью с «Гуйчжоу Чжичэн»

«Цзянсу Сунин» на выезде сыграл вничью с «Гуйчжоу Чжичэн» в матче 11-го тура чемпионата Китая.

<span class=error>Цзянсу</span> <span class=error>Сунин</span> на выезде сыграл вничью с <span class=error>Гуйчжоу</span> Чжичэн в матче 11-го тура чемпионата Китая. Увеличить
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Автором одного из голов у гостей стал экс-полузащитник «Челси» Рамирес.

В другой встрече «Ляонин Хувин» переиграл на своем поле «Яньбань».

Чемпионат Китая.

Суперлига.

11-й тур.

«Гуйчжоу Чжичэн» — «Цзянсу Сунин» — 2:2 (0:1).

Голы: Рамирес, 15 (0:1). Байсе, 62 (1:1). Мин Чжунлин, 90+3 (2:1). Хин Чжин-Хо, 90+5 (2:2).

«Ляонин Хувин» — Яньбянь — 3:1 (1:0).

Голы: Уджа, 35 (1:0). Юн, 50 (1:1). Лукимья-Мулонготи, 53 (2:1). Уджа, 73 (3:1).
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