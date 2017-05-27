Гол Рамиреса помог «Цзянсу Сунин» сыграть вничью с «Гуйчжоу Чжичэн»
«Цзянсу Сунин» на выезде сыграл вничью с «Гуйчжоу Чжичэн» в матче 11-го тура чемпионата Китая.
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В другой встрече «Ляонин Хувин» переиграл на своем поле «Яньбань».
Чемпионат Китая.
Суперлига.
11-й тур.
«Гуйчжоу Чжичэн» — «Цзянсу Сунин» — 2:2 (0:1).
Голы: Рамирес, 15 (0:1). Байсе, 62 (1:1). Мин Чжунлин, 90+3 (2:1). Хин
«Ляонин Хувин» — Яньбянь — 3:1 (1:0).
Голы: Уджа, 35 (1:0). Юн, 50 (1:1).
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