Пике, Маскерано и Видаль смогут сыграть в финале Кубка Испании

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Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Напомним, что Видаль в последний раз играл за «Барселону» 11 февраля, когда получил серьёзную травму лодыжки.

Из-за дисквалификации матч пропустят нападающий Луис Суарес и полузащитник Серхи Роберто. Из-за травм не сыграют защитник Жереми Матьё и хавбек Рафинья.

Финальный матч Кубка Испании пройдёт на стадионе «Висенте Кальдерон» сегодня, 27 мая. Начало — в 22:30 мск.