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27 мая 2017, 13:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пике, Маскерано и Видаль смогут сыграть в финале Кубка Испании

Защитники «Барселоны» Херард Пике, Хавьер Маскерано и Алейкс Видаль получили разрешение от врачей вернуться на поле и отправятся в составе сине-гранатовых в Мадрид на финальный матч Кубка Испании с «Алавесом».

Защитники Барселоны <span class=error>Херард</span> Пике <span class=error>Хавьер</span> <span class=error>Маскерано</span> и <span class=error>Алейкс</span> <span class=error>Видаль</span> получили разрешение от врачей вернуться на поле и отправятся в составе <nobr>сине-гранатовых</nobr> в Мадрид на финальный матч Кубка Испании с <span class=error>Алавесом</span>. Увеличить
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Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Напомним, что Видаль в последний раз играл за «Барселону» 11 февраля, когда получил серьёзную травму лодыжки.

Из-за дисквалификации матч пропустят нападающий Луис Суарес и полузащитник Серхи Роберто. Из-за травм не сыграют защитник Жереми Матьё и хавбек Рафинья.

Финальный матч Кубка Испании пройдёт на стадионе «Висенте Кальдерон» сегодня, 27 мая. Начало — в 22:30 мск.

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