Кейн признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги по версии болельщиков
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн стал обладателем награды Ассоциации профессиональных футболистов лучшему игроку сезона английской
Премьер-лиги по версии болельщиков.
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В голосовании, организованном Sky Sports, форвард «шпор» занял первое место, набрав 16 378 голосов.
Кейн опередил полузащитника «Челси» Н’Голо Канте (13 515 голосов). Третьим стал хавбек «Челси» Эден Азар (8412).
Далее расположились нападающий «Арсенала» Алексис Санчес (6727), полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли (3507) и форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку (955).
23-летний Кейн в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром английской
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