Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29888139/
27 мая 2017, 13:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кейн признан лучшим игроком сезона английской Премьер-лиги по версии болельщиков

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн стал обладателем награды Ассоциации профессиональных футболистов лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги по версии болельщиков.

Нападающий Тоттенхэм Хотспур Гарри <span class=error>Кейн</span> стал обладателем награды Ассоциации профессиональных футболистов лучшему игроку сезона английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> по версии болельщиков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В голосовании, организованном Sky Sports, форвард «шпор» занял первое место, набрав 16 378 голосов.

Кейн опередил полузащитника «Челси» Н’Голо Канте (13 515 голосов). Третьим стал хавбек «Челси» Эден Азар (8412).

Далее расположились нападающий «Арсенала» Алексис Санчес (6727), полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли (3507) и форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку (955).

23-летний Кейн в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги, забив 29 мячей.

Тоттенхэм Хотспур
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Кейнский фестиваль

Кейнский фестиваль

В последних двух матчах чемпионата Англии «Тоттенхэм» устроил голевую феерию, забив 13 мячей. Безоговорочным лидером атак «шпор» стал Харри Кейн, нанесший семь результативных ударов.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото