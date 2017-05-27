ФК «Актобе» запретили совершать трансферы
Палата по разрешению споров Федерации футбола Казахстана (ФФК) решила наложить на ФК «Актобе» запрет на регистрацию новых игроков
из-за накопившихся долгов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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У «Актобе» образовались огромные долги, по нашей информации, сумма превышает полмиллиона долларов США. После сезона-2015 команду покинула большая группа высокооплачиваемых игроков, но так и не получила расчет за досрочное расторжение контрактов. Среди тех, кому «красно-белые» остались должны — собственный воспитанник Юрий Логвиненко, а также отец и сын Мирошниченко — Андрей и Дмитрий.
Также без расчета покинули клуб Виктор Дмитренко, Асхат Тагыберген и еще несколько исполнителей. Время шло, а предыдущий руководитель клуба Дмитрий Васильев, которому вчера суд вынес приговор в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, не спешил платить по счетам. Надзорные органы ФФК все это время закрывали глаза на ситуацию и прощали клуб, хотя,
Вряд ли генеральный директор клуба Максат Тюмалиев, вчера отпраздновавший свой 37-й день рождения, сумеет изыскать средства на полное погашение долгов до начала летнего трансферного окна. А оно не за горами — открывается 13-го июня. Поэтому велик риск того, что «красно-белые» не сумеют усилить состав в ближайшее время.
Напомним, что совсем недавно в «Актобе» вернулся самый успешный тренер в истории клуба — Владимир Муханов, сменивший на этом посту украинского специалиста Игоря Рахаева. СМИ сватали в «Актобе» бывших подопечных Муханова — Самата Смакова, Кайрата Аширбекова, Алибека Булешева и Рената Абдулина из «Ордабасы». Но, по всей видимости, этим переходам не суждено сбыться.
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