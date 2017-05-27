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27 мая 2017, 11:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

ФИФА оштрафует «Ювентус» на € 60 тыс. за контракт с Райолой по трансферу Погба

Международная федерация футбола оштрафует «Ювентус» на € 60 тыс. за контракт с агентом Миной Райолой, касающийся трансфера его клиента полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед», сообщает L'Équipe со ссылкой на Mediapart.

У «Ювентуса» и Райолы существовало соглашение, согласно которому, помимо € 18 млн комиссионных от изначальной суммы трансфера Погба (€ 90 млн), агент за каждые € 5 млн надбавки к сумме трансфера будет получать по € 3 млн. В конечном счёте француз был продан в «МЮ» за € 105 млн, а Райола заработал на этом трансфере € 27 млн.

По мнению следователей ФИФА, данное соглашение незаконно, так как нарушает запрет организации на владение третьими лицами правами на игроков.

В общей сложности Райола заработал на этом трансфере € 49 млн за счёт комиссионных, полученных от «МЮ» и самого Погба, но у ФИФА нет юрисдикции рассматривать возможный конфликт интересов.

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