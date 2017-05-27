СМИ: Российский владелец британского ФК «Борнмут» подозревается в незаконных ставках
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен Максим Демин, который является владельцем клуба Английской
премьер-лиги «Борнмут», подозревается в незаконных ставках на футбольные события. Об этом сообщает британская газета The Times.
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Как сообщает издание, на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA) 19 апреля появилось заявление, что Демин подозревается в размещении 611 ставок на футбольные события в нарушение правила E8. Позднее эта новость с сайта исчезла. Согласно правилу E8, любому футболисту, тренеру, судье, члену правления, сотруднику клуба или любому лицу, которое прямо или косвенно участвует в деятельности, санкционированной FA, запрещено делать ставки на футбольные события.
На данный момент на сайте FA нет никаких обвинений против Демина или
Существует неопределенность, попадает ли Демин под юрисдикцию FA. Он не является председателем или директором клуба. 75% акций «Борнмута» принадлежит компании AFCB Enterprises Ltd, которая зарегистрирована на Виргинских островах. На сайте клуба сказано, что бенефициаром AFCB Enterprises Ltd является Opalus Trust — дискреционный траст членов семьи Максима Демина.
Демин стал совладельцем «Борнмута» в октябре 2011 года, когда команда выступала в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии, тогда он приобрел 50% акций клуба. В 2013 году он увеличил свою долю до 100%. В 2015 году Демин продал 25% акций «Борнмута» чикагской инвестгруппе PEAK6 Investments для привлечения в клуб дополнительных финансов. С сезона-2015/16 «Борнмут» выступает в Английской
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