СМИ: Российский владелец британского ФК «Борнмут» подозревается в незаконных ставках

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщает издание, на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA) 19 апреля появилось заявление, что Демин подозревается в размещении 611 ставок на футбольные события в нарушение правила E8. Позднее эта новость с сайта исчезла. Согласно правилу E8, любому футболисту, тренеру, судье, члену правления, сотруднику клуба или любому лицу, которое прямо или косвенно участвует в деятельности, санкционированной FA, запрещено делать ставки на футбольные события.

На данный момент на сайте FA нет никаких обвинений против Демина или каких-либо упоминаний об этом случае. В организации отказываются от комментариев, не объясняя, было ли первоначальное заявление отозвано или выложено на сайт по ошибке. В «Борнмуте» уверяют, что не знают о каких-либо обвинениях в адрес своего владельца.

Существует неопределенность, попадает ли Демин под юрисдикцию FA. Он не является председателем или директором клуба. 75% акций «Борнмута» принадлежит компании AFCB Enterprises Ltd, которая зарегистрирована на Виргинских островах. На сайте клуба сказано, что бенефициаром AFCB Enterprises Ltd является Opalus Trust — дискреционный траст членов семьи Максима Демина.