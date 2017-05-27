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«Волынь» уже даже не дышит на ладан. «Волынь», к сожалению для луцких болельщиков, находится в том состоянии, при котором нужно разве что отпевать. Ну, а «Карпаты» бьются за жизнь. И шансы выжить примерно такие же, как и шансы провалиться в пропасть. «Карпаты» растеряли то преимущество, которое получили в результате победы над «Днепром». Поэтому потеря очков в сегодняшнем матче может обернуться для львовян опусканием в зону вылета — если «Днепр» одержит победу в своем поединке.

Украинская Лига-Пари Матч. 31-й тур.

27-е мая. Львов. Стадион «Украина».

«Волынь» (Луцк) 17:00 «Карпаты» (Львов).

Группа ІІ

АРБИТРЫ

Арбитр — Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты арбитра — Александр Жуков, Александр Холодинский

Четвертый арбитр — Денис Шурман

Судейский наблюдатель — Юрий Мосейчук

Директор матча — Тарас Клим

Офицер — Василий Сикора.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

— «Волынь» потеряла шансы на спасение; команда финиширует последней, независимо от результатов двух заключительных туров;.

— формально домашний поединок «Волынь» проведет на выезде, на старом стадионе «Карпат» — «Украине»; изменение арены связано с проведением на луцком «Авангарде» легкоатлетических соревнований;.

— «Волынь» проиграла одиннадцать из последних двенадцати матчей чемпионата Украины; все поражения лучан — «сухие» по счету; разбавляет серию только поединок против «Зирки», в котором «Волыни» удалось забить гол в ворота соперника и не пропустить в свои;.

— на данный момент у «Волыни» — пятьдесят пропущенных голов в 30-ти матчах чемпионата Украины; худший показатель среди всех участников соревнования;.

— четырнадцать забитых голов у «Волыни» — почти вдвое меньше, чем у другой команды с худшей атакой в ​​чемпионате Украины;.

— «Карпаты» лишь на два очка опережают зону вылета; в случае потери очков в матче с «Волынью» и победы «Днепра» в параллельном поединке, львовяне опустятся на предпоследнюю строчку турнирной таблицы;.

— «Карпаты» проиграли три из последних четырех матчей;.

— в прошлом туре «Карпаты» не забили впервые за последние пять матчей; в туре же отчетном предстоит сыграть без своего основного нападающего Александра Гладкого;.

— «Волынь» и «Карпаты» ранее сыграли между собой тридцать официальных матчей; небольшое преимущество находится на стороне «Карпат» — четырнадцать побед против двенадцати;.

— в домашних для «Волыни» матчах команды забили одинаковое количество голов — четырнадцать против четырнадцати.

ТРАВМЫ

…нет….

…нет….

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

…нет….

…Александр Гладкий…

Дмитрий Клец.

СТАТИСТИКА ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Всего сыграли между собой 30 матчей: +12 =4 -14; общий счет — 27:30.

На поле «Волыни» всего сыграли между собой 14 матчей: +6 =4 -4; общий счет — 14:14.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Кадровых потерь у «Волыни» нет, поэтому тренеры могут задействовать оптимальный состав. Правда, больше верится в то, что Кварцяный с Диким снова доверят несколько позиций молодежи, учитывая недалекую перспективу команды. В воротах должен сыграть Марчук. Четверо защитников — Роман Никитюк, Миха Горопевшек, Сергей Логинов и Владислав Шаповал.

Компанию Герасимюку в опорной зоне составит Юрий Тетеренко. Мемешева, Диденко и Романюка ждем в линии под нападающим Петровым, хотя не удивимся, если появится кто-то из дублирующего состава, или тех, кто чаще остается на скамейке запасных.

У «Карпат» значимая потеря — дисквалифицированный Александр Гладкий. Поэтому Олегу Дулубу придется принимать непопулярное решение, поскольку без Гладкого «Карпаты» играть не привыкли. Вероятно, на острие атаки появится Алексей Гуцуляк. Может закрыть позицию Игорь Худобяк, а может появиться бразилец Шина, который в прошлом туре дебютировал за команду.

Ворота останутся под опекой Евгения Боровика, а в защите ждем четырех персонажей — Мирошниченко, Дитятьева, Нестерова и Матвиенко. Перестройка состоится в том случае, если тренер решит вернуться к тактике с пятью защитниками (тремя центральными).

Несколько вариантов есть на позиции центральных полузащитников. Прогнозируем появление Филимонова и Голодюка (Клец, к слову, дисквалифицированный). Худобяк расположится ближе к чужим воротам, но на фланге, а место в центре займет Амбросий Чачуа. Левый фланг полузащиты — Павел Ксенз.