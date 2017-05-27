Ворскла — Днепр. Анонс матча
Все о матче 31-го тура чемпионата Украины.
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Так уж сложилось в этом сезоне, что команды Михайленко и Сачко уже четыре раза играли между собой и трижды победу праздновали «сине-бело-голубые», только один раз полтавчанам удалось отстоять ничью. Однако соперники по 31-му туру в последних матчах чемпионата решают противоположные задачи, «Днепр» продолжает борьбу за сохранение места в УПЛ, а «Ворскла» имеет хорошие шансы финишировать на вершине Группы 2.
Интересно, что в прошлом туре днепряне и полтавчане добились гостевых побед с одинаковым счетом 0:1, в не очень зрелищных матчах, но показав максимально прагматичный футбол. Сегодня также ждать зрелищной и открытой игры не стоит, однако «Днепр» и «Ворскла» в очных поединках очень редко расходятся без забитых голов и всегда сражаются до последнего, так что болельщикам будет на что посмотреть.
Украинская Лига
27 мая. Полтава. Стадион «Ворскла».
«Ворскла"(Полтава) 17:00 «Днепр».
Телетрансляция на канале Футбол 2.
АРБИТРЫ МАТЧА
Главный арбитр — Ярослав Козик (Мукачево).
Ассистенты — Николай Левко (Черновцы), Александр Павлинов (Одесса).
Четвертый арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье).
Директор матча — Виктор Маслов (Днепр).
Судейский наблюдатель — Александр Шамич (Киев).
ТРАВМИРОВАННЫЕ
нет.
Сергей Кравченко.
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
Александр Скляр.
Александру Влад.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В последние годы матчи между «Днепром» и «Ворсклой» стали одними из самых труднопрогнозируемых в УПЛ, гости часто играют более успешно, чем хозяева, а фаворит в редких случаях празднует победу. С 2011-го года команды не уходят с поля без забитых голов. «Днепр» самая компромиссная команда УПЛ — 13 ничьих у подопечных Михайленко, у «Ворсклы» только восемь ничьих. Самый популярный счет в играх между днепрянами и полтавчанами 1:1, встречается семь раз. В четырех последних поединках УПЛ «Ворскла» не уходит с поля без забитых голов, одержав в этих играх две победы и две ничьи. «Днепр» также забивает в четырех последних матчах чемпионата, однако на одно очко меньше набрали «сине-бело-голубые» в этих играх, чем полтавчане. 2 победы, 1 ничья и 1 поражение у днепрян. В этом сезоне в четырех играх с «Ворсклой» днепряне победили трижды, а общий счет этих дуэлей 6:2.
СТАТИСТИКА
«Ворскла» — «Днепр».
Всего сыграли между собой 45 матчей: +10 =14 -21; общий счет — 41:57.
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САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА
12.07.1999. Чемпионат Украины
«Ворскла» — «Днепр» 4:0.
11.05.2014. Чемпионат Украины
«Ворскла» — «Днепр» 1:4.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
Место в воротах «Ворсклы» забронировано за Шустом, несмотря на то, что уж слишком часто для опытного голкипера ошибается Богдан. Скорее всего, Шуст сыграет и в матче с «Днепром». За центр обороны должны отвечать Чижов и Даллку, на флангах будут располагаться Ребенок и Пердута. В опорной зоне сыграют Чеснаков и Ткачук, а атакующую ось сформируют Шарпар, Хлебас и Мякушко. Если Сачко выберет более осторожную тактику на игру, тогда в центре поля вместо атакующего хавбека будет задействован Кравченко.
Восстановился после рецидива старой травмы капитан «Днепра» Руслан Ротань и можно ожидать его появления в стартовом составе. В паре с Ротанем в центре полузащиты сыграет Чеберко. Ближе к атаке будет располагаться Кочергин, справа сыграет Баланюк, а Лунев после дисквалификации вернется на левый фланг. На острие атаки можно будет увидеть Довбыка.
Также отбыл дисквалификацию Адамюк, который закроет правый фланг обороны, левый будет отдан на откуп Полевому, а в центре обороны будут действовать Сваток и Лопыренок. В воротах наверняка сыграет Лунин.
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