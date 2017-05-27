— Во время послематчевых интервью Фонсека много говорил об арбитраже. Не только в контексте этого поединка, а в целом. Мол, в течение чемпионата арбитры не с уважением относились к «Шахтеру», — говорит Мирослав Ступар. — Это проявляется сидром Луческу. Румын также много говорил о судействе, хотя арбитры и тогда, и сейчас ошибались и ошибаются в обе стороны. Фонсека рассказывал о судействе Дердо только с акцентом на ошибки против «Шахтера». Это говорит о необъективности тренера. Я не говорю, что он не понимает судейства, я говорю, что он говорит только об ошибках против своей команды. А о том, что иногда судьи помогают «Шахтеру» ошибками в его пользу, Фонсека молчит. В этой ситуации Паулу был бы объективным, если бы сказал, что квалификация судей — не уровня игр «Шахтера» и «Динамо». Это было бы справедливо, — отметил эксперт.

Ассистент Шудрик, который вчера помогал Дердо, не соответствует уровню Лиги Пари-Матч вообще. Ведь это не первые его ошибки, но Комитет арбитров упорно поддерживает Дениса и назначает на ответственные, тяжелые поединки. На 15-й минуте Феррейра получил передачу от партнера на своей половине поля, а Шудрик поднял флажок и зафиксировал положение «вне игры». Понятные реакция и апелляции тренерской скамьи «Шахтера» — этот эпизод стал первым звоночком, свидетельством того, что в технической зоне «Шахтера» температура была выше, чем на поле.

Позже Шудрик зафиксировал выход мяча за боковую линию от Танковского, хотя мяч срикошетил от Сергея Сидорчука. Незначительная помарка, но в дальнейшем она повлияла на развитие матча. «Динамо» провело хорошую атаку, Ярмоленко в штрафной площадке пробросил мяч, соперник выставил барьер и Ярмоленко рухнул на газон. Справедливый одиннадцатиметровый удар, — отметил эксперт. — А уже на компенсированных минутах Шудрик сорвал перспективную атаку «Динамо», когда Беседин мог выскочить на «свидание» с Шевченко. Шудрик уверенно зафиксировал офсайд, которого не было. Три ошибки ассистента в таком матче… Это не топовый уровень.

В работе Александра Дердо стоит отметить как положительные, так и отрицательные моменты. Назначение первого одиннадцатиметрового за фол Танковского против Ярмоленко — безапелляционное, очевидно.

Идем дальше. На 83-й минуте Ярмоленко ушел в дриблинг в штрафной зоне, обыгрывал на замахе игроков «Шахтера», а Иван Ордец пытался в подкате выбить мяч. Иван не сыграл в мяч, Ярмоленко зацепился за ногу Ордеца и упал на газон. Это — нарушение правил. Дердо был рядом, но свисток его почему-то промолчал.

Это не было игровое столкновение, — продолжил Мирослав Иванович, — поэтому арбитр должен был принять волевое решение. Но Дердо, очевидно, психологически не был готов назначить в ворота «Шахтера» второй за матч пенальти. Эта ошибка застряла в голове арбитра и, возможно, она повлияла и на оценку следующего спорного эпизода. На 90+2-й минуте был удар Танковского по воротам «Динамо», Коваль парировал, мяч попал к Бернарду, бразилец прострелил, но направление полета мяча изменила рука Николая Морозюка. Николай находился на расстоянии пяти-шести метров от Бернарда. Не сказать, что это легкий момент, ведь Дердо находился не в той позиции, с которой можно было разглядеть отведенную правую руку Морозюка. А левая рука была прижатой к туловищу.

Здесь две версии: либо Дердо чувствовал, что ранее не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Шахтера», поэтому решил уравновесить ситуацию, либо просто четко не видел ситуации с рукой Морозюка. Я склоняюсь ко второму варианту, — отметил Мирослав Ступар.

Матч «Шахтер» — «Динамо» завершился победой киевлян со счетом 3:2. Более подробно о судействе этого поединка, а также всех других матчей 31-го тура чемпионата Украины — в «Свистку по-украински».