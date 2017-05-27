Мирослав Ступар: У Фонсеки — синдром Луческу
Александр Дердо не справился с работой на матче «Шахтер» — «Динамо». Это можно было спрогнозировать, учитывая репутацию Александра. Однако Паулу Фонсека не прав в том, что обвиняет бригаду в предвзятости. Ведь ошибались арбитры в обе стороны. Рассказывает эксперт,
экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.
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Видимо, что-то случилось...
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— Во время послематчевых интервью Фонсека много говорил об арбитраже. Не только в контексте этого поединка, а в целом. Мол, в течение чемпионата арбитры не с уважением относились к «Шахтеру», — говорит Мирослав Ступар. — Это проявляется сидром Луческу. Румын также много говорил о судействе, хотя арбитры и тогда, и сейчас ошибались и ошибаются в обе стороны. Фонсека рассказывал о судействе Дердо только с акцентом на ошибки против «Шахтера». Это говорит о необъективности тренера. Я не говорю, что он не понимает судейства, я говорю, что он говорит только об ошибках против своей команды. А о том, что иногда судьи помогают «Шахтеру» ошибками в его пользу, Фонсека молчит. В этой ситуации Паулу был бы объективным, если бы сказал, что квалификация судей — не уровня игр «Шахтера» и «Динамо». Это было бы справедливо, — отметил эксперт.
Ассистент Шудрик, который вчера помогал Дердо, не соответствует уровню Лиги
Позже Шудрик зафиксировал выход мяча за боковую линию от Танковского, хотя мяч срикошетил от Сергея Сидорчука. Незначительная помарка, но в дальнейшем она повлияла на развитие матча. «Динамо» провело хорошую атаку, Ярмоленко в штрафной площадке пробросил мяч, соперник выставил барьер и Ярмоленко рухнул на газон. Справедливый одиннадцатиметровый удар, — отметил эксперт. — А уже на компенсированных минутах Шудрик сорвал перспективную атаку «Динамо», когда Беседин мог выскочить на «свидание» с Шевченко. Шудрик уверенно зафиксировал офсайд, которого не было. Три ошибки ассистента в таком матче… Это не топовый уровень.
В работе Александра Дердо стоит отметить как положительные, так и отрицательные моменты. Назначение первого одиннадцатиметрового за фол Танковского против Ярмоленко — безапелляционное, очевидно.
Идем дальше. На 83-й минуте Ярмоленко ушел в дриблинг в штрафной зоне, обыгрывал на замахе игроков «Шахтера», а Иван Ордец пытался в подкате выбить мяч. Иван не сыграл в мяч, Ярмоленко зацепился за ногу Ордеца и упал на газон. Это — нарушение правил. Дердо был рядом, но свисток его
Это не было игровое столкновение, — продолжил Мирослав Иванович, — поэтому арбитр должен был принять волевое решение. Но Дердо, очевидно, психологически не был готов назначить в ворота «Шахтера» второй за матч пенальти. Эта ошибка застряла в голове арбитра и, возможно, она повлияла и на оценку следующего спорного эпизода. На 90+2-й минуте был удар Танковского по воротам «Динамо», Коваль парировал, мяч попал к Бернарду, бразилец прострелил, но направление полета мяча изменила рука Николая Морозюка. Николай находился на расстоянии
Здесь две версии: либо Дердо чувствовал, что ранее не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Шахтера», поэтому решил уравновесить ситуацию, либо просто четко не видел ситуации с рукой Морозюка. Я склоняюсь ко второму варианту, — отметил Мирослав Ступар.
Матч «Шахтер» — «Динамо» завершился победой киевлян со счетом 3:2. Более подробно о судействе этого поединка, а также всех других матчей 31-го тура чемпионата Украины — в «Свистку по-украински».
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