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27 мая 2017, 9:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики признали Алексиса Санчеса лучшим игроком сезона в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес был признан болельщиками лучшим игроком «канониров» в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Нападающий Арсенала <span class=error>Алексис</span> <span class=error>Санчес</span> был признан болельщиками лучшим игроком канониров в сезоне-2016/17 сообщает официальный сайт лондонского клуба. Увеличить
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Чилиец был удостоен этой награды во второй раз за три года в клубе. При этом в сезоне-2015/16 он занял второе место.

Полузащитник Месут Озил, который был признан лучшим в прошлом году, на этот раз не попал даже в тройку.

Второе место в голосовании болельщиков занял хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен, третье — защитник Лоран Косельни.

В прошедшем сезоне 28-летний Алексис Санчес забил 29 голов и сделал 19 голевых передач в 50 матчах за «Арсенал».

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