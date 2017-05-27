СМИ отправляет в «Кайрат» двух футболистов «Краснодара»
Алматинский «Кайрат» ведет переговоры по приглашению в команду игрока «Краснодара» Жоаозиньо и
экс-игрока этой команды Вандерсона, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Как стало известно из неофициальных источников «Кайрат» в летнее трансферное окно покинут 24-летний норвежец Чума Анене и 28-летний ивуариец Жерар Гоу, который может быть продан в китайский клуб.
Вместо данных футболистов состав алматинцев могут пополнить
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