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27 мая 2017, 9:38 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

СМИ отправляет в «Кайрат» двух футболистов «Краснодара»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Алматинский «Кайрат» ведет переговоры по приглашению в команду игрока «Краснодара» Жоаозиньо и экс-игрока этой команды Вандерсона, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

<span class=error>Алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span> ведет переговоры по приглашению в команду игрока Краснодара Жоаозиньо и <nobr>экс-игрока</nobr> этой команды Вандерсона сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Как стало известно из неофициальных источников «Кайрат» в летнее трансферное окно покинут 24-летний норвежец Чума Анене и 28-летний ивуариец Жерар Гоу, который может быть продан в китайский клуб.

Вместо данных футболистов состав алматинцев могут пополнить экс-игрок «Краснодара», 31-летний бразильский нападающий Вандерсон, и 28-летний бразильский полузащитник с российским паспортом Жоаозиньо.

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