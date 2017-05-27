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27 мая 2017, 9:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сампаоли на посту наставника «Севильи» может сменить Бериццо

Руководство «Севильи» уже начало поиски нового главного тренера для команды, сообщает Marca.

Согласно информации источника, главным кандидатом на этот пост является Эдуардо Бериццо, работавший у руля «Сельты». Андалусский клуб уже провёл переговоры с этим специалистом. Не исключается, что в ближайшее время «Севилья» заявит о назначении Бериццо, который решил не продлевать контракт с «Сельтой».

По итогам минувшего сезона «Сельта» заняла в чемпионате Испании 13-е место, заработав 45 очков.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера «Севильи» покинул Хорхе Сампаоли, который возглавит сборную Аргентины.

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