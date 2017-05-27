Сампаоли на посту наставника «Севильи» может сменить Бериццо

Согласно информации источника, главным кандидатом на этот пост является Эдуардо Бериццо, работавший у руля «Сельты». Андалусский клуб уже провёл переговоры с этим специалистом. Не исключается, что в ближайшее время «Севилья» заявит о назначении Бериццо, который решил не продлевать контракт с «Сельтой».

По итогам минувшего сезона «Сельта» заняла в чемпионате Испании 13-е место, заработав 45 очков.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера «Севильи» покинул Хорхе Сампаоли, который возглавит сборную Аргентины.