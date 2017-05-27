Бекхэм мог оказаться в «Роме» из-за Тотти

«Тогда у меня был шанс перейти в “Рому”. Я уже играл в США. Мне был интересен этот вариант в основном из-за Франческо Тотти. Я всегда мечтал сыграть с ним в одной команде. А играть против Тотти — всегда было особенным событием», — сказал Бекхэм.



Напомним, что Тотти принял решение закончить свою профессиональную карьеру футболиста после завершения сезона. Свою последний матч в карьере он может провести в рамках 38-го тура итальянской Серии А с «Дженоа», которая состоится 28 мая.

Источник: TuttoSport.