Бекхэм мог оказаться в «Роме» из-за Тотти
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм признался, что в свое время мог оказаться в «Роме».
«Тогда у меня был шанс перейти в “Рому”. Я уже играл в США. Мне был интересен этот вариант в основном
Напомним, что Тотти принял решение закончить свою профессиональную карьеру футболиста после завершения сезона. Свою последний матч в карьере он может провести в рамках 38-го тура итальянской Серии А с «Дженоа», которая состоится 28 мая.
Источник: TuttoSport.
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