Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29885998/
27 мая 2017, 7:58 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Роналду добровольно выплатил €6 млн в качестве компенсации за уклонение от налогов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Португальский футболист испанского «Реала» Криштиану Роналду добровольно выплатил €6 млн в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов, в котором он обвиняется. Об этом сообщает испанское издание Marca.

<em>МОСКВА 27 мая. /ТАСС/. </em>Португальский футболист испанского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> добровольно выплатил €6 млн в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов в котором он обвиняется. Об этом сообщает испанское издание Marca. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее минфин Испании поддержал обвинения налоговой службы в адрес Роналду. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 гг, и части 2014 года на общую сумму более €15 млн Криштиану Роналду может грозить тюремный срок до пяти лет. Финансовые эксперты, к которым обратилось издание, сообщили, что смягчающие факторы, такие как признание вины и полная выплата указанных сумм, повлияют на вынесение вердикта судом, который может сократить приговор до 15 месяцев.

Отмечается, что футболист уже заплатил €6 млн компенсации, хотя налоговая служба требует полной оплаты суммы, которая составляет около €16 млн (с учетом штрафа), что позволит ему избежать уголовного производства.

По данным налоговой службы Криштиану Роналду провел деньги, полученные от реализации своих имиджевых прав, через офшорные фирмы на Виргинских островах. В 2014 году, до начала любых расследований, футболист полностью урегулировал ситуацию с налогами. Некоторые инспекторы считают, что португалец должен был подать дополнительную налоговую декларацию за все года, а не комбинировать все налоги в один год, выплатив большую сумму за период 2014 года.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
26 мая

Врач сборной России: риска неучастия Акинфеева и Дзюбы в Кубке конфедераций нет

Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в США

ЦСКА победил "Локомотив-Кубань" в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ