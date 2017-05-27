Guardian: Конте продлит контракт с «Челси» до 2021 года и будет получать €11 млн в год
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Итальянский специалист Антонио Конте готов подписать новое соглашение с английским футбольным клубом «Челси» до 2021 года, по которому он будет получать 9,6 млн фунтов в год (около €11 млн), что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба. Об этом пишет британская газета The Guardian.
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«Челси» завоевал титул чемпиона Англии сезона-2016/17. Конте стал четвертым тренером в истории чемпионата Английской
Сообщается, что соглашение с тренером будет подписано после встречи против лондонского «Арсенала» в рамках финала Кубка Англии, который пройдет в субботу.
Летом 2016 года Конте подписал трехлетнее соглашение с «Челси», по которому его зарплата составляет более 7,5 миллионов евро. Ранее сообщалось, что клуб Романа Абрамовича готов предложить итальянцу новый контракт, согласно условиям которого он будет зарабатывать больше, чем португалец Жозе Моуринью. В августе 2015 года Моуринью подписал с лондонцами контракт, по которому его зарплата составляла более 8,8 миллионов евро в год.
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