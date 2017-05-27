Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29885863/
27 мая 2017, 7:54 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Guardian: Конте продлит контракт с «Челси» до 2021 года и будет получать €11 млн в год

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Итальянский специалист Антонио Конте готов подписать новое соглашение с английским футбольным клубом «Челси» до 2021 года, по которому он будет получать 9,6 млн фунтов в год (около €11 млн), что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба. Об этом пишет британская газета The Guardian.

<em>МОСКВА 27 мая. /ТАСС/. </em>Итальянский специалист <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> готов подписать новое соглашение с английским футбольным клубом <span class=error>Челси</span> до 2021 года по которому он будет получать 96 млн фунтов в год (около €11 млн) что сделает его самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба. Об этом пишет британская газета The Guardian. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Челси» завоевал титул чемпиона Англии сезона-2016/17. Конте стал четвертым тренером в истории чемпионата Английской премьер-лиги, который привел команду к победе в турнире в дебютном сезоне.

Сообщается, что соглашение с тренером будет подписано после встречи против лондонского «Арсенала» в рамках финала Кубка Англии, который пройдет в субботу.

Летом 2016 года Конте подписал трехлетнее соглашение с «Челси», по которому его зарплата составляет более 7,5 миллионов евро. Ранее сообщалось, что клуб Романа Абрамовича готов предложить итальянцу новый контракт, согласно условиям которого он будет зарабатывать больше, чем португалец Жозе Моуринью. В августе 2015 года Моуринью подписал с лондонцами контракт, по которому его зарплата составляла более 8,8 миллионов евро в год.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
26 мая

Врач сборной России: риска неучастия Акинфеева и Дзюбы в Кубке конфедераций нет

Прыгунья в длину Клишина заняла четвертое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в США

ЦСКА победил "Локомотив-Кубань" в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ