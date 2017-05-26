Жезуш может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»

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По информации Jornal de Noticias, французский клуб ведёт переговоры с 62-летним португальским специалистом.

По данным источника, «ПСЖ» готов заплатить «Спортингу» € 15 млн компенсации за два оставшихся года контракта Жезуша.

Жезуш возглавляет команду из Лиссабона с 2015 года, а до этого работал в «Бенфике», с которой трижды выигрывал чемпионат Португалии.

Эмери возглавил «ПСЖ» в июне прошлого года. Под его руководством команда заняла второе место во французской Лиге 1, уступив в чемпионской гонке «Монако».