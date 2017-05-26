Чех из-за повреждения пропустит финальный матч Кубка Англии
Голкипер «Арсенала» Петр Чех не сможет сыграть в финале Кубка Англии против «Челси»
из-за небольшой травмы, полученной на тренировке.
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Как сообщает The Guardian, главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер был готов доверить 35-летнему Чеху место в воротах в матче против его бывшего клуба, но Чех получил повреждение. Таким образом, ожидается, что в стартовом составе «канониров» появится резервный вратарь Давид Оспинна, который в текущем розыгрыше Кубка Англии сыграл в трёх матчах.
Матч «Арсенал» — «Челси» состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в субботу, 27 мая. Начало — в 19:30 мск.
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