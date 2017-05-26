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26 мая 2017, 23:19 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Паулу Фонсека: Арбитры сегодня не уважали «Шахтер». Это продолжалось весь сезон, но мы были сильнее

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.

Главный тренер донецкого Шахтера <span class=error>Паулу</span> <span class=error>Фонсека</span> поделился впечатлениями после матча против киевского Динамо в 31-м туре чемпионата Украины. <span class=stop>Напомним</span> что его команда уступила со счетом 2:3. Увеличить
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«Это была хорошая игра. Абсолютно открытый футбол. У меня есть повод только гордиться своими ребятами. Хорошую игру показали. Да, мы совершали ошибки, но у нас есть храбрость играть и показывать свою игру. На самом деле я очень ценю, если они пробуют и ошибаются. Хуже было бы, если бы они не пробовали. Ответственность за ошибки лежит на мне, а не на них.

В футболе очень важно уважение. У арбитров сегодня не было уважения к «Шахтеру». Все смотрели матч и все всё понимают. Это было на протяжении всего сезона, но мы были сильны, и у них не было шансов нас обокрасть. Но сегодня это получилось.

Был эпизод с офсайдом, с аутом, потом пенальти, с которого нам забили, неназначенный пенальти в ворота «Динамо». У арбитров не было смелости по отношению к «Динамо». Не делайте из меня дурака. Я не первый день в футболе и прекрасно понимаю, что происходит, — сказал Фонсека в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

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