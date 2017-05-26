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26 мая 2017, 23:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду 4-й год подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов мира 2017 года по версии американского журнала Forbes.

Нападающий Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов мира 2017 года по версии американского журнала Forbes. Увеличить
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Доход 32-летнего португальского футболиста издание оценило в $ 93 млн, из которых $ 58 млн приходится на зарплату и бонусы в «Реале». Он возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes четвёртый год подряд.

Второе место в рейтинге занимает аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси ($ 80 млн). Далее идут Неймар («Барселона», $ 37 млн), Гарет Бэйл («Реал», $ 34 млн), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», $ 32 млн), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», $ 23,6 млн), Луис Суарес («Барселона», $ 23,3 млн), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», $ 22,6 млн), Хамес Родригес («Реал», $ 21,9 млн), а замыкает десятку Поль Погба («Манчестер Юнайтед», $ 21,2 млн).

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