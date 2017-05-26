БАТЭ проиграл «Витебску», «Крумкачы» победили «Ислочь» в матчах футбольного чемпионата Беларуси

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Встреча в Витебске прошла с преимуществом борисовчан, но все их усилия оказались тщетными. Хозяевам пришлось много отбиваться, но в одном из эпизодов на первой компенсированной минуте второго тайма они сумели поймать соперников на контратаке, и Антон Матвеенко поразил ворота БАТЭ.

На поле ФК «Минск» столичные «Крумкачы» после серии невыразительных игр сумели добиться успеха, переиграв «Ислочь» из Минского района со счетом 2:0. Оба мяча были забиты до перерыва — на 22-й минуте отличился Александр Батищев, а через 12 минут окончательный результат установил Филипп Иванов. В этой встрече «вороны» играли под началом Алексея Кучука, который исполняет обязанности главного тренера после недавней отставки украинского специалиста Владимира Пятенко.

ФК «Крумкачы» покинул главный тренер Владимир ПятенкоУкраинский специалист покидает пост по семейным обстоятельствам. Также уходит из команды старший тренер Альберт Ковалев.

В первом сегодняшнем поединке футболисты «Городеи» на своем поле одолели гостей из гродненского «Немана» — 1:0. Победный мяч забил Дмитрий Лебедев, реализовавший пенальти в самом начале второго тайма.

Футболисты «Городеи» победили «Неман» в матче 10-го тура чемпионата БеларусиЕдинственный гол в этой встрече был забит на 47-й минуте, когда Дмитрий Лебедев реализовал пенальти. Для «Городеи» это вторая виктория подряд, а «Неман» до сегодняшней неудачи не проигрывал в четырех турах кряду.

Два матча состоялись 24 мая: «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 2:2, «Днепр» (Могилев) — «Динамо» (Брест) — 1:0.

«Шахтер» на последних секундах ушел от поражения в гостевом матче 10-го тура ЧБ по футболу с минским «Динамо’В другом матче 10-го тура зафиксирован неожиданный результат: могилевский «Днепр» нанес поражение на своем поле финалисту Кубка Беларуси брестскому «Динамо» — 1:0.

Положение в лидирующей группе таково: «Шахтер» — 23 очка (10 матчей; разница мячей — 14−5), БАТЭ — 20 (10; 16−6), «Динамо» (Минск) — 19 (10; 11−5).

Игровая программа 10-го тура завершится тремя встречами в субботу, 27 мая: «Нафтан» (Новополоцк) — «Минск», «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Торпедо-БелАЗ» — «Гомель».