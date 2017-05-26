Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29884743/
26 мая 2017, 23:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Ярмоленко помог «Динамо» победить «Шахтёр» в Харькове

В Харькове на стадионе «Металлист» в матче чемпионата Украины киевское «Динамо» со счётом 3:2 обыграло донецкий «Шахтёр».

В Харькове на стадионе Металлист в матче чемпионата Украины киевское Динамо со счётом 3:2 обыграло донецкий Шахтёр. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Динамо» вышло вперёд на 20-й минуте, когда точным ударом отметился Денис Гармаш. «Шахтёр» почти сразу же сумел отыграться усилиями Алана Патрика. Выйти вперёд вновь подопечные Сергея Реброва сумели в начале второго тайма, когда получили право на пенальти, которые реализовал Андрей Яромленко. Команда Паулу Фонсеки вновь смогла быстро отыграться — на 58-й минуте счёт сравнял Дентиньо. Тем не менее победа осталась за динамовцами — на 71-й минуте Ярмоленко оформил дубль. «Горняки» потерпели второе поражение в нынешнем первенстве Украины.

«Шахтёр» обеспечил себе титул сильнейшего клуба Украины ещё 6 мая и на 15 очков опережает идущее вторым в таблице «Динамо» за тур до окончания чемпионата.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Паулу Фонсека: Арбитры сегодня не уважали «Шахтер». Это продолжалось весь сезон, но мы были сильнее

Паулу Фонсека: Арбитры сегодня не уважали «Шахтер». Это продолжалось весь сезон, но мы были сильнее

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча против киевского «Динамо» в 31-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото