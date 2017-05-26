Дубль Ярмоленко помог «Динамо» победить «Шахтёр» в Харькове

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Динамо» вышло вперёд на 20-й минуте, когда точным ударом отметился Денис Гармаш. «Шахтёр» почти сразу же сумел отыграться усилиями Алана Патрика. Выйти вперёд вновь подопечные Сергея Реброва сумели в начале второго тайма, когда получили право на пенальти, которые реализовал Андрей Яромленко. Команда Паулу Фонсеки вновь смогла быстро отыграться — на 58-й минуте счёт сравнял Дентиньо. Тем не менее победа осталась за динамовцами — на 71-й минуте Ярмоленко оформил дубль. «Горняки» потерпели второе поражение в нынешнем первенстве Украины.

«Шахтёр» обеспечил себе титул сильнейшего клуба Украины ещё 6 мая и на 15 очков опережает идущее вторым в таблице «Динамо» за тур до окончания чемпионата.