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26 мая 2017, 23:02 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Заря» завоевала путевку в Лигу Европы, «Олимпик» — в квалификацию ЛЕ

Определились два представителя Украины в Лиге Европы.

Определились два представителя Украины в Лиге Европы. Увеличить
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Луганская «Заря» после победы над «Черноморцем» (1:0) досрочно завоевала бронзовые медали чемпионата Украины. Третье место дает им право выйти в групповой турнир Лиги Европы напрямую.

Также донецкий «Олимпик» после ничьей с «Александрией» (0:0) обеспечил себе четвертое место за тур до конца чемпионата. Это позволит им в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы.

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