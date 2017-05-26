«Заря» завоевала путевку в Лигу Европы, «Олимпик» — в квалификацию ЛЕ
Определились два представителя Украины в Лиге Европы.
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Луганская «Заря» после победы над «Черноморцем» (1:0) досрочно завоевала бронзовые медали чемпионата Украины. Третье место дает им право выйти в групповой турнир Лиги Европы напрямую.
Также донецкий «Олимпик» после ничьей с «Александрией» (0:0) обеспечил себе четвертое место за тур до конца чемпионата. Это позволит им в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги Европы.
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