Пике: Судьи повлияли на итоговый результат сезона в Примере

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Примеру впервые с 2012 года выиграл «Реал», «Барселона» финишировала второй.

«Я по-прежнему искренне считаю, что судьи повлияли на итоговый результат сезона, но я не собираюсь составлять себе список для отговорок. «Реал» выиграл, в этом всё дело. Нужно перевернуть страницу и продолжить жить дальше.

В некоторых матчах мы могли бы сыграть и получше, чтобы достичь нужного результата. Иногда недостаточно быть на одном уровне с соперником. Это урок на будущее — нам нужно стать лучшей командой, — цитирует Пике AS.