Пике: Судьи повлияли на итоговый результат сезона в Примере
Защитник «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о судействе в чемпионате Испании в прошедшем сезоне.
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Примеру впервые с 2012 года выиграл «Реал», «Барселона» финишировала второй.
«Я
В некоторых матчах мы могли бы сыграть и получше, чтобы достичь нужного результата. Иногда недостаточно быть на одном уровне с соперником. Это урок на будущее — нам нужно стать лучшей командой, — цитирует Пике AS.
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