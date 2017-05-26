Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29884442/
26 мая 2017, 22:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пике: Судьи повлияли на итоговый результат сезона в Примере

Защитник «Барселоны» Херард Пике поделился мнением о судействе в чемпионате Испании в прошедшем сезоне.

Защитник Барселоны <span class=error>Херард</span> Пике поделился мнением о судействе в чемпионате Испании в прошедшем сезоне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Примеру впервые с 2012 года выиграл «Реал», «Барселона» финишировала второй.

«Я по-прежнему искренне считаю, что судьи повлияли на итоговый результат сезона, но я не собираюсь составлять себе список для отговорок. «Реал» выиграл, в этом всё дело. Нужно перевернуть страницу и продолжить жить дальше.

В некоторых матчах мы могли бы сыграть и получше, чтобы достичь нужного результата. Иногда недостаточно быть на одном уровне с соперником. Это урок на будущее — нам нужно стать лучшей командой, — цитирует Пике AS.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото