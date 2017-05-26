«Милан» начал переговоры по трансферу Обамеянга
«Милан» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии»
Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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Сообщается, что «Милан» провел предварительные переговоры с представителем Обамеянга. Ранее сообщалось, что им интересуется «ПСЖ».
В текущем сезоне 27-летний
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