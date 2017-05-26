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26 мая 2017, 22:46 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Милан» начал переговоры по трансферу Обамеянга

«Милан» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Милан проявляет интерес к нападающему дортмундской <span class=error>Боруссии</span> <nobr>Пьеру-Эмерику</nobr> Обамеянгу. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди <span class=error>Марцио</span>. Увеличить
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Сообщается, что «Милан» провел предварительные переговоры с представителем Обамеянга. Ранее сообщалось, что им интересуется «ПСЖ».

В текущем сезоне 27-летний Пьер-Эмерик Обамеянг провел 45 матчей за «Боруссию» и забил 39 мячей при пяти голевых передачах.

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