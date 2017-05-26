Футболисты «Городеи» победили «Неман» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

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В первом из них футболисты «Городеи» принимали на своем поле гостей из гродненского «Немана» и добились победы с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 47-й минуте, когда Дмитрий Лебедев реализовал пенальти. Для «Городеи» это вторая виктория подряд, а «Неман» до сегодняшней неудачи не проигрывал в четырех турах кряду.

Позже завершатся еще два поединка: «Крумкачы» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Витебск» — БАТЭ (Борисов).

Два матча, в которых играли финалисты Кубка Беларуси, состоялись 24 мая. Солигорский «Шахтер» в гостях сыграл вничью с минским «Динамо» — 2:2, могилевский «Днепр» на своем поле выиграл у брестских динамовцев с минимальным счетом 1:0.

«Шахтер» на последних секундах ушел от поражения в гостевом матче 10-го тура ЧБ по футболу с минским «Динамо’В другом матче 10-го тура зафиксирован неожиданный результат: могилевский «Днепр» нанес поражение на своем поле финалисту Кубка Беларуси брестскому «Динамо» — 1:0.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Шахтер» — 23 очка (10 матчей; разница мячей — 14−5), БАТЭ — 20 (9; 16−5), «Динамо» (Минск) — 19 (10; 11−5).

Завершится программа этого тура в субботу, 27 мая: «Нафтан» (Новополоцк) — «Минск», «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Торпедо-БелАЗ» — «Гомель».

Финальный поединок кубкового розыгрыша между «Шахтером» и брестским «Динамо» состоится 28 мая в Гродно.