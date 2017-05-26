Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29884243/
26 мая 2017, 22:39 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Футболисты «Городеи» победили «Неман» в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят очередные матчи 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный гол в этой встрече был забит на 47-й минуте когда Дмитрий <span class=error>Лебедев</span> реализовал пенальти. Для <span class=error>Городеи</span> это вторая виктория подряд а Неман до сегодняшней неудачи не проигрывал в четырех турах кряду. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом из них футболисты «Городеи» принимали на своем поле гостей из гродненского «Немана» и добились победы с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит на 47-й минуте, когда Дмитрий Лебедев реализовал пенальти. Для «Городеи» это вторая виктория подряд, а «Неман» до сегодняшней неудачи не проигрывал в четырех турах кряду.

Позже завершатся еще два поединка: «Крумкачы» (Минск) — «Ислочь» (Минский район), «Витебск» — БАТЭ (Борисов).

Два матча, в которых играли финалисты Кубка Беларуси, состоялись 24 мая. Солигорский «Шахтер» в гостях сыграл вничью с минским «Динамо» — 2:2, могилевский «Днепр» на своем поле выиграл у брестских динамовцев с минимальным счетом 1:0.

«Шахтер» на последних секундах ушел от поражения в гостевом матче 10-го тура ЧБ по футболу с минским «Динамо’В другом матче 10-го тура зафиксирован неожиданный результат: могилевский «Днепр» нанес поражение на своем поле финалисту Кубка Беларуси брестскому «Динамо» — 1:0.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Шахтер» — 23 очка (10 матчей; разница мячей — 14−5), БАТЭ — 20 (9; 16−5), «Динамо» (Минск) — 19 (10; 11−5).

Завершится программа этого тура в субботу, 27 мая: «Нафтан» (Новополоцк) — «Минск», «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Торпедо-БелАЗ» — «Гомель».

Финальный поединок кубкового розыгрыша между «Шахтером» и брестским «Динамо» состоится 28 мая в Гродно.

Городея
Новости Матчи Состав
Неман
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
В рабочем кабинете Лукашенко и любимом зале Меркель: как белорусские школьн
Лукашенко рассказал о своих мечтах в детстве
В рабочем кабинете Лукашенко и любимом зале Меркель: как белорусские школьн