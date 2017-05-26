Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29884119/
26 мая 2017, 21:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» расторгла трудовое соглашение с Ибраими

Футбольным клубом «Астана» было принято решение об одностороннем расторжении трудового соглашения с игроком Агимом Ибраими за систематическое нарушение трудовой дисциплины в соответствии с законодательством РК (п. 8 и п.16 Статьи 52 Трудового Кодекса Республики Казахстан) и Регламентами ФИФА.

Футбольным клубом <span class=error>Астана</span> было принято решение об одностороннем расторжении трудового соглашения с игроком <span class=error>Агимом</span> <span class=error>Ибраими</span> за систематическое нарушение трудовой дисциплины в соответствии с законодательством РК (п. 8 и п.16 Статьи 52 Трудового Кодекса Республики Казахстан) и Регламентами ФИФА. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игрок в течение 28 дней отсутствовал в расположении Клуба, и проигнорировал неоднократные обращения Клуба к нему с требованием уважать условия контракта и выполнять их в полной мере.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
26 мая

Прямая трансляция боев Жанкоша Турарова и Каната Ислама из США

Келл Брук: «Головкин слишком силен для Альвареса»

Мексиканский боксер поставил Головкина выше Альвареса