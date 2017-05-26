«Астана» расторгла трудовое соглашение с Ибраими
Футбольным клубом «Астана» было принято решение об одностороннем расторжении трудового соглашения с игроком Агимом Ибраими за систематическое нарушение трудовой дисциплины в соответствии с законодательством РК (п. 8 и п.16 Статьи 52 Трудового Кодекса Республики Казахстан) и Регламентами ФИФА.
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Игрок в течение 28 дней отсутствовал в расположении Клуба, и проигнорировал неоднократные обращения Клуба к нему с требованием уважать условия контракта и выполнять их в полной мере.
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