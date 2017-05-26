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26 мая 2017, 20:48 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Мазбаев станет ассистентом Пасулько в «Окжетпесе»

44-летний специалист Нуркен Мазбаев будет ассистентом Виктора Пасулько в кокшетауском «Окжетпесе», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

44-летний специалист <span class=error>Нуркен</span> <span class=error>Мазбаев</span> будет ассистентом Виктора <span class=error>Пасулько</span> в кокшетауском <span class=error>Окжетпесе</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Как стало известно из неофициальных источников, ассистентом Виктора Пасулько в кокшетауском «Окжетпесе» будет Нуркен Мазбаев.

Воспитанник жамбылского футбола в качестве главного тренера работал в ОСШИОСД, «Таразе» и «Лашыне». Также работал ассистентом главного тренера Национальной сборной Казахстана.

Окжетпес
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