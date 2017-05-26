Мазбаев станет ассистентом Пасулько в «Окжетпесе»
44-летний специалист Нуркен Мазбаев будет ассистентом Виктора Пасулько в кокшетауском «Окжетпесе», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Как стало известно из неофициальных источников, ассистентом Виктора Пасулько в кокшетауском «Окжетпесе» будет Нуркен Мазбаев.
Воспитанник жамбылского футбола в качестве главного тренера работал в ОСШИОСД, «Таразе» и «Лашыне». Также работал ассистентом главного тренера Национальной сборной Казахстана.
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