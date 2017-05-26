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26 мая 2017, 19:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Несостоявшийся тренер сборной Казахстана будет работать в «Милане»

Бывший игрок итальянского «Милана» Дженнаро Гаттузо, которого активно сватали в сборную Казахстана, официально встал у руля молодежной команды миланского клуба, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Бывший игрок итальянского Милана Дженнаро Гаттузо которого активно сватали в сборную Казахстана официально встал у руля молодежной команды миланского клуба сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Гаттузо работал в качестве главного тренера в «Палермо», «Сьоне», «Пизе» и ОФИ. Отметим, несколько дней назад ФК «Пиза» под руководством Гаттузо вылетела из Серии В.

Напомним, что ранее Дженнаро Гаттузо был кандидатом на пост главного тренера национальной сборной Казахстана.

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