Прощание Тотти и Луиса Энрике, Венгер против Конте

КОМУ СЕРЕБРО, КОМУ — «ЗОЛОТУЮ БУТСУ»?

Последним из чемпионатов «Большой пятерки» финиширует серия А, где уже известны чемпион и все участники Лиги Европы. Осталось выяснить, какая команда вместе с «Ювентусом» окажется в групповом раунде Лиги чемпионов, и здесь мало что зависит от выступающего в роли преследователя «Наполи». Обыгрывать не побеждавшую с начала апреля «Сампдорию» подопечные Маурицио Сарри обязаны, но все козыри на руках «Ромы». «Дженоа» в его нынешнем состоянии вряд ли способен на сенсацию: «грифонов» в последнее время громили не только «Юве» с «Торино», но и скромный «Удинезе».

К тому же «волки» не имеют права при аншлаге на «Стадио Олимпико» провалиться в прощальном матче Франческо Тотти и его вечного, как сам Рим, антагониста Лучано Спаллетти. Император, кстати, пригласил на состоявшуюся в четверг прощальную вечеринку только футболистов, а тренеры если и были там, то исключительно в шапках-невидимках. Сопутствующей интригой в заочном споре «Ромы» и «Наполи» станет бомбардирское соперничество забивших на данный момент 28 и 27 голов Джеко и Мертенса. По версии Winline шансы на «Золотую бутсу» оцениваются коэффициентами 1.1 и 4.25 соответственно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">When you turn up for training and there's 70 fans from China waiting for you! ?<a href="https://twitter.com/hashtag/Totti?src=hash">#Totti</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GrazieTotti?src=hash">#GrazieTotti</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ASRoma?src=hash">#ASRoma</a> <a href="https://t.co/VhvlWgtYKU">pic.twitter.com/VhvlWgtYKU</a></p>— AS Roma English (@ASRomaEN) <a href="https://twitter.com/ASRomaEN/status/868107725867274242">26 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЭМЕРИ УЙДЕТ?

У Луиса Энрике и Унаи Эмери как никогда много общего. Почти ровесники, один из которых недавно унизил коллегу в Лиге чемпионов, могут практически синхронно попрощаться со своими командами после кубковых финалов. Что для «Барсы», что для «ПСЖ» плановое завоевание трофеев подведет черту под не самым удачным сезоном. Для каталонцев, которые сыграют без дисквалифицированного Луиса Суареса, кубок должен стать единственной отдушиной. Для парижан — второй после Кубка лиги победой, которая не удовлетворит катарских боссов, рассматривающих вопрос об отставке Эмери и сомневающихся в способности специалиста вывести клуб на новый уровень. Сенсационно добравшиеся до финалов «Алавес» и «Анже» выглядят обреченными на заклание, и подтверждения этого больше ждут даже не в Барселоне и Париже, а в рассчитывающих увидеть осенью матчи Лиги Европы Бильбао и Бордо.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Final objective of the season: win a record 11th Coupe de France ? <a href="https://t.co/h2HtS6UOrJ">pic.twitter.com/h2HtS6UOrJ</a></p>— PSG English (@PSG_English) <a href="https://twitter.com/PSG_English/status/867833092379209730">25 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПАДУТ ЛИ РЕКОРДЫ?

Уйдет ли Арсен Венгер? Останется ли Алексис Санчес? Эти два глобальных для поклонников «Арсенала» вопроса в субботу отойдут на второй план. На кону трофей, который может не только подсластить «канонирам» горькую пилюлю, но и стать историческим, ведь в случае победы в лондонском дерби падут два рекорда старейшего футбольного турнира планеты. Во-первых, в коллекции «Арсенала», как и у «МЮ», 12 трофеев. Во-вторых, половина завоевана в эпоху правления Венгера, который может обойти легендарного Джорджа Рэмзи, с 1884 года на протяжении 42 лет возглавлявшего «Астон Виллу».

«Челси» же в прошлый раз выиграл кубок пять лет назад, когда Петр Чех еще не поменял «Стэмфорд Бридж» на «Эмирейтс». В субботу может закольцеваться итальянская история «синих», победивших в 2012-м с Роберто Ди Маттео на тренерской скамейке. Теперь слово за Антонио Конте, который, вчистую проиграв «Арсеналу» в сентябре, в феврале не оставил сопернику ни одного шанса. Эксперты Winline считают «Челси» очевидным фаворитом, оценивая его шансы на успех коэффициентом 1.76 при 4.21 на победу «канониров».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Arsene Wenger Deserves to Stay at Arsenal – Conte <a href="https://t.co/k2Ogjtg0wC">https://t.co/k2Ogjtg0wC</a> <a href="https://t.co/XdsAUvNXwa">pic.twitter.com/XdsAUvNXwa</a></p>— Oke Gabriel (@Ayam_Dips) <a href="https://twitter.com/Ayam_Dips/status/868124950670049280">26 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДУБЛЬ «БЕНФИКИ», ШАНС ТУХЕЛЯ

Предсказуемость большинства кубковых финалов — отличительная черта предстоящего уик-энда. В Португалии нацелившаяся на дубль «Бенфика» сыграет с занявшим четвертое место «Гимарайншем», но как тут разглядеть интригу, помня, как две недели назад в «золотом» матче «орлы» забили этому сопернику пять безответных мячей? Еще очевиднее ситуация в Шотландии, где есть «Селтик» и все остальные. Да, «Абердин» вице-чемпион, однако команда Брендана Роджерса опередила ближайшего преследователя на 30 (!) очков и выиграла у него все пять матчей завершающегося сезона, включая финал Кубка лиги, с общим счетом 12:2.

Так что за адреналином отправляйтесь на «Уэмбли» или в Берлин, где, возможно, последний матч во главе дортмундской «Боруссии» проведет Томас Тухель, пока не завоевавший ни одного трофея и проигравший в серии пенальти прошлогодний финал «Баварии».

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

27 мая, суббота

«Арсенал» — «Челси». 19.30. Стадион «Уэмбли».

«Айнтрахт» — «Боруссия» Д. 21.00. Стадион «Олимпиаштадион».

«Анже» — «ПСЖ». 22.00. Стадион «Стад де Франс».

«Барселона» — «Алавес». 22.30. Стадион «Висенте Кальдерон».

28 мая, воскресенье

«Селтик» — «Абердин». 17.00. Стадион «Хэмпден Парк».

«Рома» — «Дженоа». 19.00. Стадион «Стадио Олимпико».

«Сампдория» — «Наполи». 19.00. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Бенфика» — «Гимарайнш». 19.15. Стадион «Эстадио Насионал».