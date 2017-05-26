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26 мая 2017, 19:42 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Капитан «Фиорентины» покинет клуб из-за неуважительного отношения со стороны руководства

Защитник «Фиорентины» Гонсало Родригес объявил об уходе из клуба на специальной пресс-конференции.

Защитник Фиорентины <span class=error>Гонсало</span> Родригес объявил об уходе из клуба на специальной <nobr>пресс-конференции.</nobr> Увеличить
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Капитан «фиалок» подчеркнул, что предстоящий матч 38-го тура чемпионата Италии против «Пескары» станет для него последним в команде.

В качестве основной причины ухода 33-летний футболист назвал неуважительное отношение к себе со стороны руководства клуба. Аргентинец подчеркнул, что последние полгода ни один из представителей команды не общался с ним по поводу продления истекающего летом контракта, а в последний момент руководство «Фиорентины» попыталось решить вопрос «за 20 минут».

Фиорентина
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