Капитан «Фиорентины» покинет клуб из-за неуважительного отношения со стороны руководства
Защитник «Фиорентины» Гонсало Родригес объявил об уходе из клуба на специальной
пресс-конференции.
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Капитан «фиалок» подчеркнул, что предстоящий матч 38-го тура чемпионата Италии против «Пескары» станет для него последним в команде.
В качестве основной причины ухода 33-летний футболист назвал неуважительное отношение к себе со стороны руководства клуба. Аргентинец подчеркнул, что последние полгода ни один из представителей команды не общался с ним по поводу продления истекающего летом контракта, а в последний момент руководство «Фиорентины» попыталось решить вопрос «за 20 минут».
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