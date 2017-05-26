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26 мая 2017, 19:33 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Марио Балотелли: Нужно убить Месси и Роналду, чтобы получить Золотой мяч

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли пошутил о том, что ему придется устранить Роналду и Месси, чтобы получить главный европейский индивидуальный трофей.

Нападающий Ниццы <span class=error>Марио</span> Балотелли пошутил о том что ему придется устранить <span class=error>Роналду</span> и <span class=error>Месси</span> чтобы получить главный европейский индивидуальный трофей. Увеличить
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«Думаю, в своей карьере я должен был достичь большего. Того, чего я добился на сегодняшний момент, недостаточно. Что мне нужно сделать, чтобы выиграть «Золотой мяч»? Убить эту парочку, — приводит слова Балотелли Marcа.

За последние девять лет награда четыре раза доставалась Роналду и еще пять — Месси.

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