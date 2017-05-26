Марио Балотелли: Нужно убить Месси и Роналду, чтобы получить Золотой мяч
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли пошутил о том, что ему придется устранить Роналду и Месси, чтобы получить главный европейский индивидуальный трофей.
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«Думаю, в своей карьере я должен был достичь большего. Того, чего я добился на сегодняшний момент, недостаточно. Что мне нужно сделать, чтобы выиграть «Золотой мяч»? Убить эту парочку, — приводит слова Балотелли Marcа.
За последние девять лет награда четыре раза доставалась Роналду и еще пять — Месси.
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