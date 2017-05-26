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26 мая 2017, 18:59 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Полузащитник «Шахтера» Бернард не был наказан за жест со средними пальцами после матча с «Динамо»

Комитет этики и честной игры Федерации футбола рассмотрел вопрос о жесте Бернарда в адрес трибун после матча финала Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо». Полузащитник «Шахтера» не будет наказан.

Комитет этики и честной игры Федерации футбола рассмотрел вопрос о жесте <span class=error>Бернарда</span> в адрес трибун после матча финала Кубка Украины Шахтер — Динамо. Полузащитник Шахтера не будет наказан. Увеличить
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Как сообщает «Футбол 24», Комитет этики решил не направлять дело по жесту Бернарда в КДК ФФУ, сочтя, что нет оснований считать, что данный жест носил агрессивный характер и был направлен в адрес болельщиков команды-соперника (жест был показан у центральной трибуны).

Комитет направит письмо в адрес бразильского игрока «Шахтера» с предупреждением, что в случае повторения подобного поведения к футболисту могут быть применены санкции.

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