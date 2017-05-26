Полузащитник «Шахтера» Бернард не был наказан за жест со средними пальцами после матча с «Динамо»
Комитет этики и честной игры Федерации футбола рассмотрел вопрос о жесте Бернарда в адрес трибун после матча финала Кубка Украины «Шахтер» — «Динамо». Полузащитник «Шахтера» не будет наказан.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает «Футбол 24», Комитет этики решил не направлять дело по жесту Бернарда в КДК ФФУ, сочтя, что нет оснований считать, что данный жест носил агрессивный характер и был направлен в адрес болельщиков
Комитет направит письмо в адрес бразильского игрока «Шахтера» с предупреждением, что в случае повторения подобного поведения к футболисту могут быть применены санкции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter