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26 мая 2017, 18:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Российского владельца «Борнмута» Дёмина подозревают в незаконных ставках

Российский бизнесмен Максим Дёмин, владеющий 75% акций «Борнмута», подозревается в незаконных ставках.

Российский бизнесмен Максим <span class=error>Дёмин</span> владеющий 75 акций <span class=error>Борнмута</span> подозревается в незаконных ставках. Увеличить
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Как сообщил в своём «Твиттере» журналист BBC Ричард Конвэй, информация о Демине появилась на фанатских форумах на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA), но затем была удалена.

Позже Конвэй выложил скрин кэшированной веб-страницы, где указывается, что Дёмину были предъявлены соответствующие обвинения. Журналист добавил, что представители FA отказываются комментировать данную информацию.

Российский предприниматель Максим Дёмин, бывший советник по финансам генерального директора «Татнефти», пришёл в «Борнмут» в 2010 году. Сначала Дёмин передал клубу в долг по просьбе основного владельца и председателя совета директоров Эдди Митчелла 400 тыс. фунтов, а в 2011 году Дёмин, доплатив ещё 450 тыс. фунтов, стал владельцем 50% акций клуба «Борнмут». В 2013 году он увеличил свою долю до 100%. Для привлечения финансирования, в том числе для реконструкции стадиона, в 2015 году Дёмин продал 25% принадлежащего ему английского футбольного клуба «Борнмут» чикагской инвестгруппе PEAK6 Investments.

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