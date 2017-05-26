Российского владельца «Борнмута» Дёмина подозревают в незаконных ставках

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Как сообщил в своём «Твиттере» журналист BBC Ричард Конвэй, информация о Демине появилась на фанатских форумах на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA), но затем была удалена.

Позже Конвэй выложил скрин кэшированной веб-страницы, где указывается, что Дёмину были предъявлены соответствующие обвинения. Журналист добавил, что представители FA отказываются комментировать данную информацию.

Российский предприниматель Максим Дёмин, бывший советник по финансам генерального директора «Татнефти», пришёл в «Борнмут» в 2010 году. Сначала Дёмин передал клубу в долг по просьбе основного владельца и председателя совета директоров Эдди Митчелла 400 тыс. фунтов, а в 2011 году Дёмин, доплатив ещё 450 тыс. фунтов, стал владельцем 50% акций клуба «Борнмут». В 2013 году он увеличил свою долю до 100%. Для привлечения финансирования, в том числе для реконструкции стадиона, в 2015 году Дёмин продал 25% принадлежащего ему английского футбольного клуба «Борнмут» чикагской инвестгруппе PEAK6 Investments.