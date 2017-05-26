Российского владельца «Борнмута» Дёмина подозревают в незаконных ставках
Российский бизнесмен Максим Дёмин, владеющий 75% акций «Борнмута», подозревается в незаконных ставках.
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Как сообщил в своём «Твиттере» журналист BBC Ричард Конвэй, информация о Демине появилась на фанатских форумах на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA), но затем была удалена.
Позже Конвэй выложил скрин кэшированной
Российский предприниматель Максим Дёмин, бывший советник по финансам генерального директора «Татнефти», пришёл в «Борнмут» в 2010 году. Сначала Дёмин передал клубу в долг по просьбе основного владельца и председателя совета директоров Эдди Митчелла 400 тыс. фунтов, а в 2011 году Дёмин, доплатив ещё 450 тыс. фунтов, стал владельцем 50% акций клуба «Борнмут». В 2013 году он увеличил свою долю до 100%. Для привлечения финансирования, в том числе для реконструкции стадиона, в 2015 году Дёмин продал 25% принадлежащего ему английского футбольного клуба «Борнмут» чикагской инвестгруппе PEAK6 Investments.
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