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26 мая 2017, 16:59 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Севилья» объявила об уходе Сампаоли

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли покидает клуб.

«Севилья» объявила о том, что договорилась с 57-летним аргентинцем о расторжении контракта. Соответствующие документы будут подписаны 1 июня.

«Все стороны удовлетворены достигнутым соглашением», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, Сампаоли возглавил «Севилью» перед сезоном 2016/2017. Под его руководством команда заняла четвертое место в примере и дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, Сампаоли возглавит сборную Аргентины вместо Эдгардо Баусы.

9 июня Аргентина проведет товарищеский матч с Бразилией. После 14 туров южноамериканского отборочного турнира команда занимает пятое место.

Севилья
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