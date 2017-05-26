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26 мая 2017, 16:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гаттузо возглавил молодёжную команду «Милана», подписав двухлетний контракт

Бывший полузащитник «Милана» Джиннаро Гаттузо официально представлен общественности.

Бывший полузащитник Милана <span class=error>Джиннаро</span> Гаттузо официально представлен общественности. Увеличить
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Специалист подписал с россонери двухлетний контракт. Об этом говорится на официальной странице «Милана» в «Твиттере».

В сезоне-2015/16 Гаттузо вывел ФК «Пиза» в Серию В, но по итогам минувшего сезона команда вновь вылетела в низший дивизион. Ранее Гаттузо был главным тренером «Палермо», а также греческого клуба ОФИ и швейцарского «Сьона».

«Я рад, что мне выпала такая возможность. Спустя петь лет я вернулся домой и готов к новому приключению. Постараюсь донести до детей ценности «Милана», — сказал Гаттузо.

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