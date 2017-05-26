Гаттузо возглавил молодёжную команду «Милана», подписав двухлетний контракт

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Специалист подписал с россонери двухлетний контракт. Об этом говорится на официальной странице «Милана» в «Твиттере».

В сезоне-2015/16 Гаттузо вывел ФК «Пиза» в Серию В, но по итогам минувшего сезона команда вновь вылетела в низший дивизион. Ранее Гаттузо был главным тренером «Палермо», а также греческого клуба ОФИ и швейцарского «Сьона».

«Я рад, что мне выпала такая возможность. Спустя петь лет я вернулся домой и готов к новому приключению. Постараюсь донести до детей ценности «Милана», — сказал Гаттузо.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ACMilan?src=hash">#ACMilan</a> wishes to announce the appointment of Gennaro Gattuso as Milan Primavera’s coach for the next two seasons: <a href="https://twitter.com/hashtag/welcomebackRino?src=hash">#welcomebackRino</a>! ❤⚫ <a href="https://t.co/T9kUhRKKZS">pic.twitter.com/T9kUhRKKZS</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/868090880451911682">26 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>