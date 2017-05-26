Матч 1-го тура женского чемпионата РК закончился техническим поражением
Встреча «СШВМС-Барыс» — «Окжетпес» стала настоящей сенсацией, сообщает Prosports.kz.
26 мая игра между алматинками и кокшетаускими футболистками завершилась прежде, чем прозвучал стартовый свисток. Всему виной стала ошибка в организации матча, а именно отсутствие машины скорой помощи. Следующая игра для «Окжетпеса» состоится 28 мая против «СШВСМ-Барыс». Напомним, женский чемпионат Казахстана по футболу пройдет с 26 мая по 27 сентября.
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