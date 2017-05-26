На арене им. Атояна уложено натуральное покрытие. Результаты, полученные по итогам инспекции, свидетельствуют, что газон на данный момент находится в неудовлетворительном состоянии:

— Показатели дренажных возможностей поля и твердости поля на минимально допустимом уровне;

— Поле имеет неровности;

— 20% поля не имеет травяного покрова и более 30% газона находится в мертвом состоянии.



Руководству стадиона предложен комплекс мер по скорейшему улучшению ситуации. Комиссия вводит запрет на проведение матчей под эгидой ПФЛК с 27 мая 2017 г. до полного исправления выявленных проблем.



Синтетическое поле стадиона «Акжайык» также не прошло тестирование Комиссии ПФЛК: выявлены большие разрывы швов покрытия, резкие перепады уровня поля. По результатам проведенной проверки футбольному клубу «Акжайык» запрещается проводить домашние матчи и на резервной арене — с 27 мая 2017 г. до полного устранения качественных недостатков.



Администрация ПФЛК выражает крайнюю обеспокоенность сложившейся ситуацией. Неготовность полей к проведению матчей на высоком уровне лишает в ближайшее время уральских болельщиков возможности наблюдать за игрой местных команд. ПФЛК находится в контакте с руководством региона и футобльного клуба «Акжайык» для согласованного приянтия мер в разрешении данной ситуации.