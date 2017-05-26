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26 мая 2017, 16:07 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Инспекция в деле — 7. Уральским стадионам имена Атояна и «Акжайык» запрещено проводить матчи ПФЛК

Комиссия Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) по допуску полей посетила Западно-Казахстанскую область. В ходе визита проведены исследования качества газонов двух стадионов — Центрального им. П. Атояна и резервного — «Акжайык».

Комиссия Профессиональной футбольной лиги Казахстана (<span class=error>ПФЛК</span>) по допуску полей посетила <nobr>Западно-Казахстанскую</nobr> область. В ходе визита проведены исследования качества газонов двух стадионов — Центрального им. П. <span class=error>Атояна</span> и резервного — Акжайык. Увеличить
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На арене им. Атояна уложено натуральное покрытие. Результаты, полученные по итогам инспекции, свидетельствуют, что газон на данный момент находится в неудовлетворительном состоянии:
— Показатели дренажных возможностей поля и твердости поля на минимально допустимом уровне;
— Поле имеет неровности;
— 20% поля не имеет травяного покрова и более 30% газона находится в мертвом состоянии.

Руководству стадиона предложен комплекс мер по скорейшему улучшению ситуации. Комиссия вводит запрет на проведение матчей под эгидой ПФЛК с 27 мая 2017 г. до полного исправления выявленных проблем.

Синтетическое поле стадиона «Акжайык» также не прошло тестирование Комиссии ПФЛК: выявлены большие разрывы швов покрытия, резкие перепады уровня поля. По результатам проведенной проверки футбольному клубу «Акжайык» запрещается проводить домашние матчи и на резервной арене — с 27 мая 2017 г. до полного устранения качественных недостатков.

Администрация ПФЛК выражает крайнюю обеспокоенность сложившейся ситуацией. Неготовность полей к проведению матчей на высоком уровне лишает в ближайшее время уральских болельщиков возможности наблюдать за игрой местных команд. ПФЛК находится в контакте с руководством региона и футобльного клуба «Акжайык» для согласованного приянтия мер в разрешении данной ситуации.

Акжайык
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