«Сток Сити» объявил о расставании с Гивеном и ещё пятью футболистами

Информация появилась на официальном сайте «гончаров». Срок контракта 41-летнего ирландца истёк, и стороны решили его не продлевать.

Помимо Гивена, «Сток Сити» покинули ещё вратари Даниэль Бахман и Харри Истед, защитники Джоэл Тэйлор и Лиэм Эдвардс, а также нападающий Джордж Уоринг.

Шейн Гивен играл в «Сток Сити» с 2015 года. За это время ирландец принял участие в 11 официальных матчах и пропустил 22 гола.