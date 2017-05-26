«Сток Сити» объявил о расставании с Гивеном и ещё пятью футболистами
Руководство «Сток Сити» объявило об уходе опытного голкипера Шейна Гивена и ещё пяти футболистов.
Информация появилась на официальном сайте «гончаров». Срок контракта 41-летнего ирландца истёк, и стороны решили его не продлевать.
Помимо Гивена, «Сток Сити» покинули ещё вратари Даниэль Бахман и Харри Истед, защитники Джоэл Тэйлор и Лиэм Эдвардс, а также нападающий Джордж Уоринг.
Шейн Гивен играл в «Сток Сити» с 2015 года. За это время ирландец принял участие в 11 официальных матчах и пропустил 22 гола.
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